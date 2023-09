Riquelme fue contundente y eligió a un colombiano entre los mejores en la historia de Boca

Boca Juniors es uno de los clubes sudamericanos más grandes en la historia. El onceno xeneize suma 6 títulos de la Copa Libertadores y tras varios años al mando del fútbol continental busca la chance de volver a la gloria con varios colombianos en sus filas.

Uno de los nombres ligados a la historia importante del cuadro de la rivera es el de Juan Román Riquelme. El actual presidente ha llegado al club para establecer un nuevo orden administrativo. Sin embargo, el '10' que brilló dentro del campo también es contundente a la hora de hablar sobre la historia de su club.

Riquelme compartió casi todos los planteles del onceno azul y oro en los que estuvo con jugadores colombianos. Por ello, tiene una autoridad relevante a la hora de hablar sobre cuál es el mejor colombiano que se ha vestido con la camiseta de Boca.

En las últimas horas, el ex jugador y ahora directivo quiso reconocer a Frank Fabra. Aunque Román sabe qué futbolistas como Córdoba, Bermúdez, Serna, Vargas y Perea están lejos de la discusión, aprovechó para darle su lugar al lateral izquierdo del cuadro argentino.

“Frank Fabra es para nosotros como Marcelo en Real Madrid. Yo voy feliz a la cancha cuando juega Fabra. Es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar. El gol que hizo a Rosario Central en cancha de Vélez, no sé cuántos goles más lindos que ese he visto. Hizo todo lo quiso. El otro día en cancha de Boca contra Racing por Copa Libertadores sacamos mucha ventaja gracias a él", dijo inicialmente Riquelme.

Y añadió: “Frank Fabra nos ha dado mucho en estos años. No es tan reconocido como lo merece, amo el futbol, amo el club y no tengo dudas que está entre los mejores laterales izquierdo en la historia de nuestro club, por eso lleva tantos años. Hace cosas que no son normales, es un jugador de una categoría mayor. Ojalá se pueda retirar con nosotros.

Por ahora, Fabra espera seguir teniendo el respaldo del club. El lateral apunta para ser titular en las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras.