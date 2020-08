Boca Juniors tomó radical decisión sobre el futuro de Sebastián Villa

Mientras espera la resolución de su problema judicial, Sebastián Villa se entrena con normalidad en Boca Juniors, a la espera de un veredicto favorable que le permita continuar su carrera con tranquilidad, bien sea dentro o afuera del equipo 'Xeneize'. Y, aunque todo indicaba que sería con los colores azul y oro, lo cierto es que en las últimas horas la dirigencia del equipo habría tomado una radical decisión frente a su continuidad.

Lea también: Dorlan Pabón deja los inconvenientes atrás y brilla con Monterrey

Según informó la cadena 'TyC Sports', la cabeza de la institución habría definido que Villa saldrá del equipo y así se lo habría comunicado al técnico Miguel Ángel Russo, quien lo tenía como uno de sus jugadores importantes y lo proyectaba como titular, pese a que todavía no se tuviera muy claro cuál iba a ser la definición de la justicia frente a la denuncia que encara el exDeportes Tolima, por violencia doméstica.

"Teniendo en cuenta que el arranque de la competencia oficial está muy cerca y todavía no parece haber fecha para que la justicia llegue a su veredicto, sea declarado culpable o inocente, desde la dirigencia de Boca se comunicaron con Miguel Ángel Russo para decirle que no podrá contar con Villa hasta que haya una sentencia que defina si el colombiano ejerció o no violencia de género, pero además la realidad es que la decisión del club es buscarle una salida definitiva: es decir, por venta y no a préstamo", asegura la mencionada TyC.

Le puede interesar: Juan Carlos Osorio: sus críticas a varios extranjeros en el fútbol colombiano

Villa se encuentra concentrado con el resto del plantel que se prepara para la Copa Libertadores, sin embargo, habrá que ver cómo reacciona el equipo luego de que se presentaran tres casos de contagio de Covid, lo cual impediría el normal funcionamiento de la mencionada concentración, por lo que se espera una comunicación oficial al respecto, por parte del club de La Ribera.