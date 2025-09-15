Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 19:10
Boca se interpone a la Selección de Venezuela; robaría el técnico que buscan
El equipo Xeneize podría tener en su radar un entrenador de buenos pergaminos.
Una vez finalizaron las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde la Selección de Venezuela no logró el objetivo de obtener el cupo al repechaje luego de la estrepitosa derrota por 6-3 ante Colombia, se dio a conocer la salida del técnico Fernando Batista.
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la salida del estratega argentino y quedó en la búsqueda de un nuevo entrenador, donde poco tiempo después empezaron a salir nombres que estarían en el radar de la ‘Vinotinto’, sugiriendo varios de origen extranjero y otros nacidos en Venezuela.
Boca Juniors podría contratar un DT que busca la Selección de Venezuela
En medio de la alta expectativa de saber quién asumirá el cargo en el banquillo de la ‘Vinotinto’ para lo que será el proyecto hacia el Mundial del 2030, un nombre sonó con fuerza para reemplazar a Batista, se trata del también argentino Luis Zubeldía, quien viene de dirigir al Sao Paulo de Brasil.
Múltiples reportes indicaron que Zubeldía es una de las opciones que tiene Venezuela para el cargo de director técnico, sin embargo, el entrenador de 44 años tendría en mente otro reto diferente en su país natal, pues según contó el periodista Mariano Olsen, el argentino está esperando un llamado de Boca Juniors ante una posible salida de Miguel Ángel Russo, quien recientemente salió del hospital por una infección urinaria y muchos consideran que ya no está para dirigir a un club como el Xeneize.
La carrera de Luis Zubeldía como director técnico
El argentino comenzó su carrera en Lanús por el año 2008, club al que volvió a dirigir entre 2018 y 2021, además, asumió el cargo en Barcelona de Ecuador antes de llegar a Racing Club en 2012.
Su hoja de vida cuenta también con dirección en clubes del Viejo Continente como Almería (2011) y Alavés (2017) en España; además, dirigió en otros equipos del continente americano como el Santos Laguna (2016) en México; Independiente Medellín (2017) en Colombia; Cerro Porteño (2018) en Paraguay; y la Liga Deportiva Universitaria (Quito) en dos oportunidades (2014-15 y 2022-23), conjunto ecuatoriano donde ganó los dos únicos títulos de su palmarés, un título de liga local y otro de Copa Sudamericana.
Fuente
Antena 2