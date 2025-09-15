Boca se interpone a la Selección de Venezuela; robaría el técnico que buscan

Boca Juniors podría contratar un DT que busca la Selección de Venezuela

En medio de la alta expectativa de saber quién asumirá el cargo en el banquillo de la ‘Vinotinto’ para lo que será el proyecto hacia el Mundial del 2030, un nombre sonó con fuerza para reemplazar a Batista, se trata del también argentino Luis Zubeldía, quien viene de dirigir al Sao Paulo de Brasil.

Múltiples reportes indicaron que Zubeldía es una de las opciones que tiene Venezuela para el cargo de director técnico, sin embargo, el entrenador de 44 años tendría en mente otro reto diferente en su país natal, pues según contó el periodista Mariano Olsen, el argentino está esperando un llamado de Boca Juniors ante una posible salida de Miguel Ángel Russo, quien recientemente salió del hospital por una infección urinaria y muchos consideran que ya no está para dirigir a un club como el Xeneize.