Boca vs River EN VIVO hora y canal para ver el Superclásico

Boca y River vuelven a enfrentarse en lo que será un nuevo superclásico por liga argentina, un partido que siempre promete goles, tensión y mucho sentimiento.

En esta ocasión se jugará en la Bombonera y será un partido clave para las intenciones de ambos equipos pensando en lo que queda de este año pero sobre todo pensando en la Libertadores del próximo.

Boca está segundo en su lado de la tabla a solo un punto del primero mientras que River está sexto a 11 del primero, pero lo importante es la tabla anual en donde están segundo y tercero respectivamente y el conjunto millonario necesita ganar para empatarlo en puntos e intentar asegurarse un lugar en el siguiente campeonato continental.