Bogotá le dice 'no' a importante torneo internacional por culpa de los conciertos en El Campín

El Estadio El Campín ha sido tema de discusión a lo largo de este semestre, ya sea por el estado de la gramilla o por los conciertos que se han celebrado en el máximo escenario de fútbol de Bogotá.

Ahora, la controversia pasa por la celebración de la Copa Libertadores Femenina, pues el estadio era la primera opción por parte de la Conmebol para acoger el certamen en el mes de octubre. Sin embargo, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) cambió totalmente estos planes.

Por medio de una carta, la entidad distrital le notificó a la Federación Colombiana de Fútbol que El Campín no podrá ser usado para la Copa Libertadores Femenina debido a que en esas fechas se estará llevando a cabo la gira After Hours Til Dawn, del cantante canadiense The Weekend.

El IDRD debía entregarle el 'Coloso de la 57' a la Conmebol el día 25 de septiembre para que se realice toda la parte logística referente al torneo continental. No obstante, aclara que entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre debe realizar el montaje y el desmontaje del concierto.

"Por lo anterior, los invitamos a buscar opciones en fechas o la posibilidad de tener en cuenta el Estadio Metropolitano de Techo para que se pueda llevar a cabo el evento (Copa Libertadores Femenina) en la ciudad de Bogotá", precisa la misiva enviada por la entidad.

Cabe recordar que se ha cuestionado el estado de la gramilla del Campín por la continua celebración de conciertos en el estadio. Sin embargo, Javier Suárez, director del IDRD, explicó, en entrevista a Antena 2, que esta se encuentra en buenas condiciones a pesar de esta circunstancia.

