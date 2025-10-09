¿Bolillo Gómez sacó el paraguas? Polémica declaración antes de la Eliminatoria en Concacaf

"No me da miedo decir que vamos a enfrentar a la mejor selección de Centroamérica (…). Hemos hecho estudios, hemos trabajado y vamos a enfrentar a la mejor selección de Centroamérica", dijo el colombiano en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

Para 'Bolillo' Gómez ambas selecciones están "obligadas a ganar" y advirtió que en el combinado salvadoreño "estamos fuertes, estamos contentos, el resultado no deja eliminado a nadie todavía, pero el que gane va avanzando".

La selección salvadoreña realizará la noche de este jueves su última práctica antes del partido, mientras la de Panamá, que ya se encuentra en la sede del partido, hará posteriormente el reconocimiento de la cancha.