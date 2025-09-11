Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 20:21
Bolillo Gómez se quedaría sin Mundial; FIFA alista sanción a El Salvador
El entrenador colombiano viene de sufrir una sorpresiva derrota de local contra Surinam.
La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por "comportamientos impropios" por parte de "algunos aficionados" la noche del lunes pasado durante el juego entre la Selección de El Salvador (que dirige Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez) contra Surinam en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.
La Selección de fútbol de Surinam denunció formalmente ante FIFA y Concacaf que sus jugadores y cuerpo técnico sufrieron "insultos racistas" la noche del lunes tras el partido que sostuvo contra su similar de El Salvador en el estadio Cuscatlán, en la capital.
"La gente en los graderíos gritaba: 'son negros', 'son monos' y muchos más insultos. Eso no era agradable, no es aceptable", declaró el delegado de prensa del equipo sudamericano, Quaraisy Nagessersing, en una entrevista en el programa de radio Güiri Güiri al Aire, del El Gráfico.
Lea también: Postulan a polémico DT colombiano para dirigir a la Selección Perú
En otras noticias: ¿quién fue el mejor jugador de la Selección Colombia en las Eliminatorias?
La FIFA y los castigos que puede aplicar por conductas racistas
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha impulsado durante su mandato la fuerte campaña contra el racismo en todo el mundo, promoviendo entre otras cosas duras sanciones deportivas a los infractores.
Dentro de esos castigos se contemplan “multas a los clubes, restar puntos a los equipos y prohibir que determinadas personas accedan a los estadios", ha dicho Infantino en varias oportunidades, situación que deja al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador contra las cuerdas en medio de las Eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026.
Así va El Salvador en las Eliminatorias de la Concacaf
La selección de Surinam sacó la noche del lunes una victoria inédita por 1-2 a domicilio ante El Salvador en la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf y dio un golpe en la mesa en la lucha por el boleto a la próxima Copa del Mundo.
La selección de El Salvador, que arrancó el proceso clasificatorio con un triunfo 1-0 ante Guatemala y una reciente derrota contra Surinam, marcha actualmente en la segunda casilla del Grupo A con 3 puntos, zona en la que compite junto con Surinam (4 puntos), Panamá (2 puntos) y Guatemala (1 punto).
En este formato de la Concacaf, los tres mejores de cada grupo luego de las seis fechas estipuladas aseguran su lugar directo en la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos tendrán la oportunidad de disputar el repechaje intercontinental frente a rivales ya confirmados como Bolivia y Nueva Caledonia, además de un representante africano y otro asiático.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2