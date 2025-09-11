Bolillo Gómez se quedaría sin Mundial; FIFA alista sanción a El Salvador

La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por "comportamientos impropios" por parte de "algunos aficionados" la noche del lunes pasado durante el juego entre la Selección de El Salvador (que dirige Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez) contra Surinam en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

La Selección de fútbol de Surinam denunció formalmente ante FIFA y Concacaf que sus jugadores y cuerpo técnico sufrieron "insultos racistas" la noche del lunes tras el partido que sostuvo contra su similar de El Salvador en el estadio Cuscatlán, en la capital.

"La gente en los graderíos gritaba: 'son negros', 'son monos' y muchos más insultos. Eso no era agradable, no es aceptable", declaró el delegado de prensa del equipo sudamericano, Quaraisy Nagessersing, en una entrevista en el programa de radio Güiri Güiri al Aire, del El Gráfico.

Lea también: Postulan a polémico DT colombiano para dirigir a la Selección Perú