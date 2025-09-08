‘Bolillo’ no pudo más en El Salvador: pelea con hinchas se hizo viral

Se juegan las Eliminatorias de la CONCACAF con la necesidad de sellar la clasificación para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio de 2026. Sin duda alguna, esto dará grandes oportunidades para selecciones que quieren afrontar una Copa del Mundo, dado que las tres sedes ya están clasificadas.

El Salvador afronta las Eliminatorias con esa necesidad de volver a un Mundial después de más de cuarenta años de ausencia. Bajo las órdenes de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, la selección salvadoreña arrancó bien el torneo que dará cupos con una victoria ante Guatemala.

Harold Osorio fue el autor del gol en territorio guatemalteco, pero el entrenador antioqueño no ocultó su preocupación con el trámite del partido, dado que se avecina un nuevo juego este lunes 8 de septiembre ante Surinam en condición de local.

Hernán Darío Gómez tiró mucha polémica cuando fue abordado por hinchas rivales en un territorio hostil que colmó la ira del entrenador colombiano. Los aficionados locales lo provocaron al decirle repetidas veces, “hoy se la comen, hoy no la van a oler”. El ‘Bolillo’ respondió, “¿nos comemos qué?”. Los aficionados aseguraron, “profe, la derrota, la derrota”.

EL GESTO DE IRA QUE DESATÓ LA POLÉMICA CON HERNÁN DARÍO GÓMEZ

Justo en ese momento cuando lo provocaron, uno de los aficionados le estrechó la mano y el entrenador lo saludó. Cuando se estaba yendo, murmuró un insulto. El hincha preguntó, “¿Cómo, cómo?”. La respuesta del ‘Bolillo’ quedó retratada. Se acercó de nuevo al individuo y le intentó quitar el celular con el que estaba grabando la escena.

Un acto de provocación que solo incitó a una respuesta airada por parte del entrenador antioqueño que no se quedó de brazos cruzados y soltó toda su rabia ante las repetidas declaraciones de los aficionados locales. Un episodio que desató la discusión en Guatemala y en El Salvador.

En cuanto al resultado, Hernán Darío Gómez le dio el golpe a Guatemala con la victoria sobre los últimos minutos. La afición guatemalteca reaccionó mal con el equipo del mexicano Luis Fernando Tena y afirmaron que no irán al Mundial si siguen de esa manera.