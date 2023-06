Bolilo dio detalles de la salida de Viera; reveló quién tomó la decisión de su salida

Sebastián Viera y Junior de Barranquilla sorprendieron en la tarde de este jueves después de que dieran a conocer que llegaban al final de una historia que se ha escrito desde hace 12 años, hecho que causó mucha sorpresa para los hinchas.

A través de un comunicado, el equipo barranquillero reveló que por común acuerdo, el contrato entre el club y el jugador quedaba finalizado, aún teniendo en cuenta que este se acababa hasta el 31 de diciembre de este 2023.

Así las cosas, el jugador también se despidió con un conmovedor mensaje, pero se sabe que todo esto se desencadenó desde que Hernán Darío Gómez dio a conocer que no contaría con el arquero para el segundo semestre.

Con todo el panorama claro y después de que se confirmara la noticia de la salida de Viera, El Heraldo habló con el Bolillo y fue este mismo quien dio más detalles de la situación ocurrido.

Lo primero que dijo fue que “en Junior no es una decisión de solo una persona, en Junior tomamos las decisiones en consenso. No es que yo traiga o saque a un jugador”.

Y después lanzó una frase más contundente sobre la situación: “Yo no hablo todavía hasta que no esté del todo claro. Yo no estoy hablando. No hablo nada hasta que tenga todo claro”.

Así las cosas, parece que la salida de Viera fue una conversación entre todas las partes, por lo que así terminó la historia de este ídolo, quien conquistó siete títulos.