Bolívar vs Guabirá EN VIVO 12 de septiembre: cómo ver Liga de Bolivia

Inician una nueva jornada de la Primera División de Bolivia y dos de los protagonistas serán Bolívar y Guabirá, dos escuadras llegarán a buscar de a tres puntos en el Estadio "OLÍMPICO" HERNANDO SILEZ.

Bolívar tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva instancia de la competencia y llega con un rendimiento excepcional, ya que se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones del la liga local, justo en la tercera casilla que le permite quedarse con un puesto para la ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

Mientras que Guabirá se está quedando en la sexta casilla con 25 unidades y el puesto a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

Siga Bolívar vs Guabirá EN VIVO el 12 de septiembre: hora y canal para ver Liga de Bolivia

El compromiso entre Bolívar vs Guabirá se jugará en el Estadio "OLÍMPICO" HERNANDO SILEZ a partir de las 19:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de Tigo Sports, Fútbol Canal y también podrá seguirla por medio de Antena 2.