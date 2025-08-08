Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 18:33
Bolivia jugará amistoso contra Rusia: fecha y sede del partido
La selección europea no puede jugar partidos oficiales desde febrero de 2022.
La selección de Rusia confirmó este viernes 8 de agosto que disputará un partido amistoso frente a Bolivia el próximo martes 14 de octubre, encuentro que se llevará a cabo en el estadio del Dinamo de Moscú, escenario que también sirve como sede del club dirigido por el actual seleccionador ruso, Valeri Karpin.
¿Rusia vs Bolivia es válido por la Fecha FIFA?
El compromiso no hace parte de la Fecha FIFA sino que se enmarca dentro de la serie de duelos internacionales que Rusia ha programado para mantenerse activa, pese a que no puede disputar partidos oficiales desde febrero de 2022 debido a las sanciones impuestas tras la guerra en Ucrania.
Puede leer: Vasco da Gama va por un tercer colombiano: millonaria oferta por un '10'
En su historial reciente, el equipo europeo ya se midió a otro rival sudamericano: en noviembre de 2023 goleó 8-0 a Cuba en Moscú. Meses antes, en marzo, tenía pactado un choque contra Paraguay, pero este fue cancelado tras el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, tragedia que dejó cerca de 150 víctimas mortales.
Desde territorio ruso también se ha filtrado la posibilidad de que Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, viaje para disputar un amistoso antes del Mundial 2026. Sería un antecedente similar al de 2009, cuando la Albiceleste, bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona, visitó Moscú.
El calendario de Rusia en la recta final del año incluye una agenda cargada de partidos: el 4 de septiembre enfrentará a Jordania, el 7 de septiembre a Catar y, pocos días antes de medirse a Bolivia, jugará contra Irán el 6 de octubre.
Para Bolivia, este compromiso representa una oportunidad para probar variantes y medir su nivel ante un rival europeo en un contexto distinto, en el que el aspecto competitivo se combina con la experiencia internacional para su plantilla.
Le puede interesar: Racing de Gustavo Costas ficharía a polémico jugador colombiano
Próximos partidos de la Selección Bolivia
Aunque la Federación Boliviana de Fútbol aún no ha dado detalles sobre la convocatoria ni la logística del viaje, se espera que el seleccionador haga uso de los futbolistas que participarán también en las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que la Verde se medirá con Colombia (V) el 4 de septiembre y Brasil (L) el 9 del mismo mes.
Fuente
Agencia EFE y Antena 2