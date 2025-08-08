Bolivia jugará amistoso contra Rusia: fecha y sede del partido

La selección de Rusia confirmó este viernes 8 de agosto que disputará un partido amistoso frente a Bolivia el próximo martes 14 de octubre, encuentro que se llevará a cabo en el estadio del Dinamo de Moscú, escenario que también sirve como sede del club dirigido por el actual seleccionador ruso, Valeri Karpin.

¿Rusia vs Bolivia es válido por la Fecha FIFA?

El compromiso no hace parte de la Fecha FIFA sino que se enmarca dentro de la serie de duelos internacionales que Rusia ha programado para mantenerse activa, pese a que no puede disputar partidos oficiales desde febrero de 2022 debido a las sanciones impuestas tras la guerra en Ucrania.

En su historial reciente, el equipo europeo ya se midió a otro rival sudamericano: en noviembre de 2023 goleó 8-0 a Cuba en Moscú. Meses antes, en marzo, tenía pactado un choque contra Paraguay, pero este fue cancelado tras el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, tragedia que dejó cerca de 150 víctimas mortales.

Desde territorio ruso también se ha filtrado la posibilidad de que Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, viaje para disputar un amistoso antes del Mundial 2026. Sería un antecedente similar al de 2009, cuando la Albiceleste, bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona, visitó Moscú.