Bolivia le mete presión a Colombia en Eliminatoria: "Se juegan su prestigio"
Bolivia tendrá que sumar en Barranquilla para seguir con el sueño de quedarse con el repechaje al Mundial.
La eliminatoria sudamericana está llegando a su fin y el choque entre Colombia y Bolivia promete emociones fuertes. El encuentro en el estadio Metropolitano de Barranquilla no solo entrega puntos, sino que también representa el orgullo de dos naciones. Así lo expresó Óscar Villegas, estratega boliviano, al señalar que “se juegan los puntos y el prestigio de un país”.
El conjunto altiplánico ha sorprendido a propios y extraños al llegar con vida a la penúltima jornada. Con 17 unidades, la selección boliviana aún sueña con el repechaje, situándose a un paso de Venezuela. El propio Villegas admitió su satisfacción por el rendimiento: “Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Como era algo impensado, por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo. No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá”.
Cuál es el plan de Bolivia para el partido ante Colombia
El técnico insiste en que sus dirigidos afrontarán el compromiso sin especular, conscientes de que cualquier error puede costar caro. Aunque hay jugadores en riesgo por acumulación de amarillas, la Verde saldrá con lo mejor de su nómina, convencida de que la oportunidad de hacer historia está al alcance. “No nos vamos a guardar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, recalcó el entrenador en la previa.
Por su parte, el combinado tricolor afronta el encuentro con un panorama más favorable. Con 22 puntos, la selección dirigida por Néstor Lorenzo roza la clasificación directa al Mundial. Sin embargo, el entrenador argentino sabe que un descuido en casa podría complicar lo que parece resuelto. La misión es clara: asegurar el boleto sin dejar dudas sobre el desempeño.
El historial entre ambas naciones favorece ampliamente a los locales. Desde 1998, la Tricolor ha vencido en las siete ocasiones que ha recibido a los bolivianos en Barranquilla. Esa racha es un obstáculo psicológico que Villegas y su grupo deben superar si quieren romper los pronósticos. Para los anfitriones, mantener esa supremacía es una obligación y, al mismo tiempo, una oportunidad para reafirmar su poderío en casa.
El Metropolitano se convierte en un escenario imponente cuando la clasificación está en juego. Villegas lo tiene claro y reconoció que el duelo “es muy difícil”, no solo por el nivel del adversario, sino por el ambiente que suele vivirse en la capital del Atlántico. Los cafeteros, arropados por su gente, saben que la presión puede ser su mejor aliada para alcanzar el objetivo.
La cita no será un compromiso cualquiera. Mientras los bolivianos se aferran a la ilusión de seguir con vida, los locales buscan sellar su pasaporte sin sobresaltos. En Barranquilla se pondrá en juego algo más profundo que tres puntos: el honor deportivo, la historia y la esperanza de dos aficiones que vibran con cada pelota disputada.
