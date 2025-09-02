Bolivia le mete presión a Colombia en Eliminatoria: "Se juegan su prestigio"

Cuál es el plan de Bolivia para el partido ante Colombia

El técnico insiste en que sus dirigidos afrontarán el compromiso sin especular, conscientes de que cualquier error puede costar caro. Aunque hay jugadores en riesgo por acumulación de amarillas, la Verde saldrá con lo mejor de su nómina, convencida de que la oportunidad de hacer historia está al alcance. “No nos vamos a guardar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, recalcó el entrenador en la previa.

Por su parte, el combinado tricolor afronta el encuentro con un panorama más favorable. Con 22 puntos, la selección dirigida por Néstor Lorenzo roza la clasificación directa al Mundial. Sin embargo, el entrenador argentino sabe que un descuido en casa podría complicar lo que parece resuelto. La misión es clara: asegurar el boleto sin dejar dudas sobre el desempeño.

El historial entre ambas naciones favorece ampliamente a los locales. Desde 1998, la Tricolor ha vencido en las siete ocasiones que ha recibido a los bolivianos en Barranquilla. Esa racha es un obstáculo psicológico que Villegas y su grupo deben superar si quieren romper los pronósticos. Para los anfitriones, mantener esa supremacía es una obligación y, al mismo tiempo, una oportunidad para reafirmar su poderío en casa.