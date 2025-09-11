Bolivia podría quedar fuera del Mundial 2026: demanda en FIFA sacude todo

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tuvieron una última jornada de infarto. Con las 18 fechas disputadas, finalmente el tiquete para la repesca por una plaza en la Copa del Mundo fue para Bolivia. Sin embargo, el panorama podría no estar abierto a un nuevo cambio.

Todo apunta a que Venezuela podría tener una última chance para pelear la casilla al repechaje. En las últimas horas, se ha encendido una alarma sobre posible sanciones de la FIFA por casos de doping. Un hecho que se había hecho público hace unos meses, pero que ahora toma fuerza en el plano legal-.

Durante las últimas horas se ha intensificado la presión hacia la FIFA y CONMEBOL, que resuelva un par de procesos respecto a tres de jugadores de Bolivia que dieron positivo en pruebas antidoping de las Eliminatorias. El caso involucra al número mínimo de jugadores que podrían hacer considerar un doping colectivo.

Inicialmente, los involucrados eran Ramiro Vaca y Boris Céspedes, quienes dieron positivo en primera instancia. Sin embargo, desde fuentes cercanas a la Federación Boliviana de Fútbol se afirma que hay más positivos más que habrían ocurrido en los duelos ante Chile y Uruguay por las clasificatorias.

Aun sin detallar los nombres de los otros jugadores que estarían a la espera de la contraprueba, lo cierto es que todo apunta a que se trataría de un medicamento usado para mejorar las condiciones respiratorias en los encuentros disputados en la Ciudad del Alto. Un hecho que podría llevar a una sanción de siete puntos en la tabla de posiciones.

Frente a esta situación, la CONMEBOL no he emitido ninguna respuesta y se espera el veredicto de la FIFA. El hecho también pasa por la presión legal que se ha empezado a ejercer desde la Federación Venezolana de Fútbol para conocer una rápida resolución en estos casos.

Venezuela sabe que la posibilidad es lejana, pero ha manifestado que en caso de comprobarse que se incumplió el reglamento por parte del seleccionado del altiplano hará los trámites legales para quedarse con el cupo al repechaje. Al respecto, en la CONMEBOL se espera una notificación de FIFA sobre la resolución definitiva de este proceso.