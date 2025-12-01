Bolivia se acerca al Mundial 2026; recibió inesperada ventaja para el repechaje

La sensible baja que tendrá Surinam en el repechaje contra Bolivia

La salida de Stanley Menzo representa un problema para la Selección de Surinam, pues el hombre que bajo su dirección técnica llegó a los cuartos de final de la Liga de Naciones, clasificó a la Copa Oro 2025 y consiguió este repechaje intercontinental quitándole cupo a equipos tradicionales como Costa Rica y Honduras, no estará en el banquillo para lo que será el mini-torneo previo al Mundial 2026.

La fuente no indicó las razones de la salida del técnico, sin embargo, independientemente a las razones de su renuncia, no es positivo que un equipo pierda a su entrenador a poco tiempo de afrontar un partido tan importante, obligando a que otro DT debute para ese repechaje con un tiempo de trabajo muy limitado.

Cabe mencionar que de superar al equipo de Surinam, la Selección de Bolivia se tendrá que ver las caras contra Irak, el último rival que enfrentará para acceder a la fase de grupos del certamen orbital.