Bolivia se ilusiona rumbo al reprechaje 2026: así le fue ante Jordania

Bolivia consiguió una victoria que refuerza su confianza de cara a los próximos compromisos internacionales. Con un tanto agónico de Robson Matheus al minuto 90, el conjunto sudamericano venció 1-0 a Jordania en un encuentro disputado en Estambul, dentro de su serie de amistosos preparatorios. Este resultado, más allá del marcador, dejó sensaciones alentadoras en el plantel dirigido por Óscar Villegas.

Desde el pitazo inicial, el compromiso se presentó como un examen exigente para la escuadra boliviana. El rival asiático llegaba con ritmo de competencia tras haber empatado 0-0 frente a Rusia y golear 3-0 a República Dominicana, lo que hacía prever un desafío de alta intensidad. Sin embargo, el equipo verde mostró orden y compromiso en cada línea, logrando mantener el equilibrio durante la primera mitad. La propuesta del técnico Villegas fue clara: presionar en campo rival y aprovechar los espacios en velocidad para sorprender.

El trabajo colectivo del elenco altiplánico fue uno de los puntos más destacados del compromiso. La zaga liderada por Luis Haquín se mostró sólida, mientras que el portero Carlos Lampe respondió con seguridad en los momentos más complicados. En el mediocampo, Miguel Terceros y Diego Medina aportaron movilidad y claridad en la salida, buscando constantemente conectar con los delanteros. Aunque las ocasiones de gol fueron escasas, Bolivia no perdió la concentración ni el orden táctico.

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, llegó el momento de la gloria. En el minuto 90, una jugada ofensiva bien construida por el costado derecho terminó con un pase preciso de Medina hacia Matheus, quien definió con frialdad para sellar el 1-0 definitivo. La acción desató la euforia en el banquillo boliviano, que celebró con intensidad el tanto. “Fue un triunfo muy trabajado, pero merecido por el esfuerzo de todo el grupo”, señalaron desde el cuerpo técnico al finalizar el compromiso.

Más allá del resultado, este triunfo dejó lecturas valiosas para el cuerpo técnico. La resiliencia, la disciplina táctica y la capacidad de reacción fueron aspectos que sobresalieron en el juego de la selección. Sostener el arco en cero durante casi 90 minutos ante un adversario físicamente fuerte y con mayor ritmo competitivo demostró el crecimiento del plantel. Además, el gol sobre el final evidenció la fe y la determinación de un grupo que no se resigna hasta el pitazo final.

De cara al futuro inmediato, Bolivia deberá seguir ajustando detalles. Su próximo compromiso será ante Rusia, el 14 de octubre en Moscú, en lo que se perfila como una prueba aún más exigente. Estos encuentros servirán para fortalecer automatismos y consolidar una identidad futbolística que le permita llegar con confianza al repechaje mundialista.

La victoria frente a Jordania, obtenida con entrega y carácter, se convierte en un impulso emocional para un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión. En el fútbol, los triunfos sobre la hora no solo valen tres puntos: también alimentan la fe de un país que sigue soñando con volver a una Copa del Mundo.