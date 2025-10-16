¿Bolivia se quedaría sin repechaje para el Mundial? piden intervención de FIFA

El mayor sindicato de futbolistas de Bolivia (Fabol) pidió este miércoles a la FIFA que intervenga la federación nacional por presunta corrupción, previo a la visita al país del jefe del organismo, Gianni Infantino, la semana próxima.

La organización que agrupa a los jugadores de los clubes profesionales publicó una carta dirigida a Infantino, en la que denuncia "atroces ilegalidades" por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

"Exigimos la inmediata intervención de la FIFA a la Federación Boliviana de Fútbol, por las atroces ilegalidades cometidas por Ángel Fernando Costa Sarmiento" y otros dirigentes.