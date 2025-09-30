Bolivia sufre por rival que podría sacarlo del repechaje al Mundial 2026

La preocupación boliviana se justifica. Sudáfrica, aunque herida por la sanción, sigue siendo una de las selecciones más sólidas del continente negro. Su estilo físico, la velocidad de sus extremos y la experiencia internacional de varios de sus futbolistas lo convierten en un adversario de enorme dificultad. En caso de caer a la repesca, se transformaría en el rival menos deseado por cualquier nación sudamericana.

Bolivia no tiene margen de maniobra. Escalar en la clasificación mundial resulta casi imposible en tan corto tiempo y sin partidos oficiales, por lo que su posición lo condena a un sorteo desfavorable. “En este contexto, enfrentar a Sudáfrica en una definición intercontinental sería un golpe muy duro”, se comenta entre los analistas que siguen de cerca el proceso. La sensación general es que, de confirmarse este cruce, el reto sería mayúsculo para el elenco verde.

El formato de la repesca intercontinental añade más incertidumbre. Hasta diciembre no se conocerá la manera exacta en que se configurarán los emparejamientos, lo que mantiene en vilo a las federaciones implicadas. Entre las dudas más comentadas están el criterio del sorteo, la posible ventaja en el orden de los partidos puede ser clave. Cualquiera de estas variables puede marcar la diferencia entre acceder a un Mundial o quedarse nuevamente en la orilla.