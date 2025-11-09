Bolivia vs Catar EN VIVO 9 de noviembre: cómo ver Mundial Sub 17

Los encargados de ir cerrando la primera fase del Mundial Sub 17 el 9 de noviembre serán Bolivia vs Catar, dos escuadras que no llegan con un buen presente deportivo, tienen pocas opciones de clasificar, pero también tienen la obligación de ganar al menos su último partido.

Bolivia llega a enfrentamiento sin posibilidad de clasificar a la siguiente instancia de la competencia, ya que no ha logrado sumar al menos un punto que lo mantenga con la ilusión viva tras haber caído contra Sudáfrica e Italia.

Mientras que Catar tiene una mínima chance para quedarse con la segunda casilla en el Grupo A si logra vencer a Bolivia con una diferencia de gol considerable y si Italia le gana a Sudáfrica.

Siga Bolivia vs Sudáfrica EN VIVO 9 de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 17

El compromiso entre Bolivia vs Sudáfrica se jugará a partir de las 10:45 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 12:45 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia del Mundial Sub 17 se podrá ver a través de DSPORTS, Direct TV y DGO, pero también lo podrá seguir por Antena 2.