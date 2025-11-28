Bolivia vs Colombia EN VIVO, 28 de noviembre: hora y canal Liga de Naciones Femenina

La novedosa competencia que llegó al continente sudamericano para reemplazar el anterior formato de la clasificación para el Mundial ya viene tomando forma con vibrantes duelos y con un calendario fijo en las Fechas FIFA del fútbol femenino. Para esta oportunidad, Bolivia recibe la visita de Colombia, actualmente, la líder de la Liga de Naciones de la CONMEBOL.

Sin la participación de Brasil que será sede de la Copa del Mundo de 2027, cada selección debe descansar una fecha. En esta tercera jornada, lo hará Argentina y Colombia descansará en la siguiente fecha. Por esta razón, este compromiso tiene mucha importancia para las aspiraciones de las colombianas.

Colombia podría perder la punta de la Liga de Naciones de la CONMEBOL en la cuarta jornada. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia deben sumar de a tres frente a Bolivia y esperar resultados de Chile y Venezuela que podrían superar a las cafeteras, aprovechando que en la cuarta fecha tendrán descanso.

Bolivia debe salir del fondo de la tabla después de dos salidas adversas por las derrotas contra Ecuador en el Estadio Municipal de El Alto en condición de local y una goleada en la visita a Santiago de Chile. No tienen puntos, se complican en la clasificación para un histórico Mundial y, además, suman –9 en la diferencia de gol.

Por su parte, Colombia espera ganarle a la altura de La Paz, algo que ya ha hecho cuando superó a Ecuador en Quito con esa exigencia, un poco menor que la de Bolivia. Cuentan con puntaje perfecto después de vencer a Perú en el debut y a las ecuatorianas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE BOLIVIA VS COLOMBIA POR LA TERCERA FECHA DE LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL ESTE VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

El partido entre la selección de Bolivia vs Colombia que se disputará este viernes 28 de noviembre en el Estadio Hernando Siles de La Paz se disputará a partir de las 4 de la tarde en horario colombiano. El juego tiene realidades distintas en esta tercera fecha de la Liga de Naciones CONMEBOL. Se podrá ver por el Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BOLIVIA VS COLOMBIA

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.