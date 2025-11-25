Bolivia vs Colombia: hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones

Después de lo que fueron las dos fechas de Liga de Naciones de la CONMEBOL con la que inició el novedoso torneo para la Selección Colombia, se viene la tercera salida con la necesidad de seguir con puntaje perfecto, especialmente porque en la cuarta jornada, descansarán.

Colombia debutó con victoria frente a Perú en Medellín en un partido que se complicó en varios tramos, pero que las dirigidas por Ángelo Marsiglia lograron sacar adelante después del empate peruano. Un categórico 4-1 que significó arrancar con pie derecho y que revalidaron en Quito superando a Ecuador con un apretado marcador de 1-2.

Nuevamente en la altura, la Selección Colombia deberá sacar adelante su superioridad en la Liga de Naciones de la CONMEBOL contra Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Este componente puede ser un plus para la ‘Verde’, pero la diferencia entre plantillas.

DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA TERCERA FECHA EN COLOMBIA

El sueño de sellar la clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil sigue latente para la Selección Colombia que necesita sumar otros tres puntos para empezar a tomar más fuerza de cara a la Copa del Mundo. Las cafeteras deben continuar con puntaje perfecto en la novedosa competencia.

Bolivia espera complicar a la Selección Colombia y salir del fondo de la tabla después de dos derrotas, una de ellas en condición de local frente a Ecuador. Además, es la única nación que no ha anotado goles y, además, ha recibido nueve goles en dos partidos disputados.

Con todo esto, el partido se podrá ver en Colombia a partir de las 4:00 P.M. por la señal del Canal RCN y por el YouTube de Deportes RCN que estará disponible, no solo para los encuentros del combinado colombiano, sino que también transmitirá los demás partidos de la Liga de Naciones.

¿POR QUÉ COLOMBIA NO JUEGA EN LA CUARTA FECHA DE LA LIGA DE NACIONES?

Después del partido frente a Bolivia, se vendrá la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL en donde, infortunadamente, Colombia podría perder el liderato parcialmente dependiendo de los resultados de las demás selecciones en las dos fechas que se avecinan.

Si bien Colombia puede seguir en la parte alta siempre y cuando superen a Bolivia, en la cuarta fecha no tendrán partidos agendados. Brasil ya está clasificada para el Mundial por ser sede y no participa en la Liga de Naciones. Por esta razón, todas las selecciones descansan en una jornada.

Con el descanso en la cuarta fecha, la Selección Colombia regresará al ruedo en la quinta fecha ante Venezuela, en la sexta jornada frente a Chile y la séptima contra Argentina el 10, 14 y 18 de abril de 2026 respectivamente.