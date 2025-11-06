Bolivia e Italia disputan en la jornada de este jueves la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub 17.

Esta edición de la cita orbital se vive en Qatar.

Siga BOLIVIA vs Italia EN VIVO 6 de noviembre: hora y canal para el Mundial sub 17

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Deportes RCN y la App del Canal RCN. También en Directv Sports.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30