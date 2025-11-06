Cargando contenido

BOLIVIA vs Italia, Mundial sub 17
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 07:13

BOLIVIA vs Italia EN VIVO 6 de noviembre: hora y canal para el Mundial sub 17

Arranca la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub 17.

Bolivia e Italia disputan en la jornada de este jueves la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub 17.

Esta edición de la cita orbital se vive en Qatar.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Deportes RCN y la App del Canal RCN. También en Directv Sports.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30

Antena 2
