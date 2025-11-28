Bolivia y Colombia hicieron negocio y empataron por Liga de Naciones

Colombia vivió su noche más difusa en lo que va de la Liga de Naciones. En La Paz, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia no logró encontrar su ritmo habitual y terminó igualando 1-1 frente a una Bolivia que, aun con limitaciones, supo incomodar y frenar los circuitos ofensivos del rival.

Desde el inicio, Colombia tuvo la pelota, pero careció de claridad. Las imprecisiones en el último tercio fueron constantes y las asociaciones que normalmente marcan diferencia nunca lograron asentarse. Bolivia, por su parte, apostó por la intensidad y cerró los espacios.

El trámite lento favoreció al local, que en varios tramos del encuentro se sintió cómodo defendiendo bajo, esperando algún error colombiano. Marsiglia movió fichas buscando aire nuevo en el medio, pero ni así llegaron las conexiones necesarias para romper la línea defensiva boliviana.

El golpe para Colombia llegó justo en el inicio del segundo tiempo, cuando Bolivia sorprendió con un remate desde fuera del área que terminó en el 1-0. Fue un baldado de agua fría que reflejaba lo que había sido el funcionamiento: poco volumen, nula profundidad y desconexiones en cada intento por avanzar.