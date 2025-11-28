Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 18:28
Bolivia y Colombia hicieron negocio y empataron por Liga de Naciones
Ha sido el partido más flojo de la Tricolor desde su debut en este certamen.
Colombia vivió su noche más difusa en lo que va de la Liga de Naciones. En La Paz, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia no logró encontrar su ritmo habitual y terminó igualando 1-1 frente a una Bolivia que, aun con limitaciones, supo incomodar y frenar los circuitos ofensivos del rival.
Desde el inicio, Colombia tuvo la pelota, pero careció de claridad. Las imprecisiones en el último tercio fueron constantes y las asociaciones que normalmente marcan diferencia nunca lograron asentarse. Bolivia, por su parte, apostó por la intensidad y cerró los espacios.
El trámite lento favoreció al local, que en varios tramos del encuentro se sintió cómodo defendiendo bajo, esperando algún error colombiano. Marsiglia movió fichas buscando aire nuevo en el medio, pero ni así llegaron las conexiones necesarias para romper la línea defensiva boliviana.
El golpe para Colombia llegó justo en el inicio del segundo tiempo, cuando Bolivia sorprendió con un remate desde fuera del área que terminó en el 1-0. Fue un baldado de agua fría que reflejaba lo que había sido el funcionamiento: poco volumen, nula profundidad y desconexiones en cada intento por avanzar.
Sin embargo, la reacción apareció. Cuando parecía que el tiempo se extinguía, Gabriela Rodríguez cazó una pelota al minuto 31 del segundo tiempo y firmó el 1-1. Su remate devolvió la esperanza y despertó a un equipo que, por primera vez en la noche, mostró determinación.
A partir del empate, Colombia tuvo sus mejores minutos. Presionó, atacó por los costados y generó dos opciones claras que bien pudieron cambiar el desenlace. Pero la falta de puntería y la respuesta de la portera boliviana evitaron el triunfo cafetero.
Balance de Colombia y Bolivia en Liga de Naciones
El empate dejó a Colombia con siete puntos, manteniéndose en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que Bolivia sumó apenas su primera unidad del torneo. Un resultado que sabe a poco, pero que también expone lo que debe corregirse.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina?
Ahora, Bolivia visitará a Argentina en la cuarta fecha, mientras que Colombia tendrá descanso. El equipo de Marsiglia volverá a jugar hasta abril de 2026, en la quinta jornada, cuando reciba a Venezuela en casa, con la obligación de reencontrarse con su mejor versión.
