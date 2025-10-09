Bologna tomó decisión clave en el futuro de Jhon Lucumí: hay novedad

Jhon Lucumí tiene su futuro profesional en medio de una incógnita. Bologna ha dejado claro su deseo de mantener al defensor colombiano en sus filas, pero la última palabra la tiene el jugador.

Con una oferta de renovación ya presentada, el club espera una respuesta definitiva que podría definir la estructura de su zaga para las próximas temporadas. La directiva valora su compromiso, su solidez defensiva y su crecimiento constante desde su llegada a la Serie A.

El proyecto deportivo del equipo italiano busca mantener una base sólida de futbolistas, y en esa lista Lucumí ocupa un lugar prioritario. El director deportivo Giovanni Sartori lo dejó claro al asegurar que “estamos hablando con él sobre una renovación de contrato y estaríamos encantados de que se quedara”.

Las conversaciones avanzan con calma, pero con la conciencia de que el jugador maneja propuestas y que cualquier decisión deberá ser respetada. “Nos gustaría que permaneciera toda la temporada, pero la elección depende solo de él”, añadió el dirigente, dejando abierta la puerta al diálogo

La oferta presentada por el club italiano contempla una mejora salarial cercana a los dos millones de euros, un gesto que refleja la importancia que Lucumí ha ganado dentro del vestuario. Desde su llegada en 2022, el central se ha convertido en un pilar del sistema defensivo, aportando liderazgo y equilibrio. Su capacidad para anticipar, su fortaleza en el juego aéreo y su regularidad lo han consolidado como un referente en el esquema de su entrenador. En Bologna saben que retenerlo no solo es cuestión de dinero, sino también de proyecto deportivo y proyección internacional.

En el pasado mercado de transferencias, el futbolista cafetero tuvo la posibilidad de dar el salto a la Premier League, tras recibir una propuesta del Sunderland, pero optó por continuar en Italia. Esa decisión fue interpretada como un acto de compromiso con su actual equipo.

Sartori elogió esa actitud y manifestó que “tras tener que renunciar a la Premier League este verano, ha vuelto con una gran profesionalidad”. Dichas palabras confirman que el defensor ha sabido manejar con madurez una situación que pudo haber afectado su rendimiento, demostrando carácter y sentido de pertenencia.

Lucumí sabe que si renueva se consolidará como uno de los hombres más importantes del club y seguirá acumulando experiencia en una liga altamente competitiva. Si decide esperar, podría abrirse a nuevas oportunidades en otros campeonatos europeos. También existe la posibilidad de que ambas partes continúen negociando detalles contractuales relacionados con cláusulas de salida o duración del vínculo, algo habitual en este tipo de acuerdos.

Hace pocas semanas alcanzó los 100 partidos en la Serie A, una cifra que ratifica su consistencia y nivel competitivo. Su evolución no ha pasado desapercibida, y su nombre ya figura en el radar de varios clubes del continente. Bologna, consciente de ello, hace lo posible por mantenerlo, mientras el jugador analiza con calma su siguiente paso.