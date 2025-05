Bombazo en Europa: Lamine Yamal cerca de firmar nuevo contrato

Frente a esta situación, el presidente del conjunto 'culé', Joan Laporta, envió un parte de tranquilidad a los fanáticos y medios al dar a conocer que la renovación de la estrella española ya está en camino. Se han llevado a cabo acercamientos con el futbolista, quien ha demostrado una disposición positiva al respecto, por lo cual el proceso sería más sencillo de lo que se espera.

"Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello. En casos excepcionales como éste, tiene que tener un tratamiento excepcional. Lamine ha eclosionado como lo ha hecho y lo tenemos que tratar de manera excepcional, porque se sale de la norma. Queremos tenerlo para muchos años y será interesante el planteamiento que hagas en el tiempo".