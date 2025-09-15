Bombazo en Europa: Moisés Caicedo a punto de firmar nuevo contrato

Moisés Caicedo llegó al Chelsea en el verano de 2023 procedente del Brighton & Hove Albion por una cifra récord en Inglaterra, la cual traspasó los £115 millones tras haber venido cumpliendo con ciertos complementos relacionados con su rendimiento que habían sido pactados desde el comienzo de la transferencia.

El mediocampista de tan solo 23 años se convirtió en un gran referente para Ecuador, figura indispensable en la selección y en el propio equipo de Enzo Maresca. Firmó un contrato largo, con validez hasta junio de 2031, más una opción de extenderse si ambas partes lo desean, la cual ya se está empezando a trabajar tras el buen momento por el que está pasando junto con el club.

Chelsea buscará renovar a Moisés Caicedo

El ecuatoriano ha tenido una temporada sobresaliente bajo la dirección de Enzo Maresca. Ha participado de manera constante, completando todas las jornadas de la Premier League, saliendo campeón de la Conference League, el Mundial de Clubes y su rendimiento le ha valido honores importantes como convertirse en el Jugador del Año del Chelsea elegido tanto por los aficionados como por sus propios compañeros.

A pesar de que su contrato aún tiene años por delante, Chelsea ha decidido avanzar con la renovación para mejorar sus condiciones salariales y asegurar su permanencia ante posibles interés de otros clubes.