Bombazo en Europa: Moisés Caicedo a punto de firmar nuevo contrato
Moisés Caicedo estaría a punto de firmar nuevo contrato para seguir brillando en la Premier League.
Moisés Caicedo llegó al Chelsea en el verano de 2023 procedente del Brighton & Hove Albion por una cifra récord en Inglaterra, la cual traspasó los £115 millones tras haber venido cumpliendo con ciertos complementos relacionados con su rendimiento que habían sido pactados desde el comienzo de la transferencia.
El mediocampista de tan solo 23 años se convirtió en un gran referente para Ecuador, figura indispensable en la selección y en el propio equipo de Enzo Maresca. Firmó un contrato largo, con validez hasta junio de 2031, más una opción de extenderse si ambas partes lo desean, la cual ya se está empezando a trabajar tras el buen momento por el que está pasando junto con el club.
Chelsea buscará renovar a Moisés Caicedo
El ecuatoriano ha tenido una temporada sobresaliente bajo la dirección de Enzo Maresca. Ha participado de manera constante, completando todas las jornadas de la Premier League, saliendo campeón de la Conference League, el Mundial de Clubes y su rendimiento le ha valido honores importantes como convertirse en el Jugador del Año del Chelsea elegido tanto por los aficionados como por sus propios compañeros.
A pesar de que su contrato aún tiene años por delante, Chelsea ha decidido avanzar con la renovación para mejorar sus condiciones salariales y asegurar su permanencia ante posibles interés de otros clubes.
El cuadro inglés busca protegerse ante cláusulas de salida o posibles ofertas de otros clubes que podrían tentar al jugador dada su progresión deportiva. Con esta extensión de su contrato se espera que Chelsea también pueda llegar a obtener buenas remuneraciones económicas en un futuro.
◉ Moisés Caicedo and contract talks.
◉ Emegha to impact Jackson’s future.
◉ Proposal over €50m for Andrey, rejected.
◉ Acheampong approaches + Fermín long term target.
◉ Moisés Caicedo and contract talks.
🔵 More @MenInBlazers: https://t.co/zsXtZ68eST pic.twitter.com/LvGkFVgiZc
¿Cómo le ha ido a Moisés Caicedo con Chelsea?
Tras su llegada a Chelsea desde Brighton en la temporada 2023, ya ha conseguido sumar 102 partidos, más de 8.500 minutos dentro del campo de juego en donde ha tenido la oportunidad de reportarse con gol en 5 ocasiones, con 10 asistencias y dos títulos importantes, el Mundial del Clubes y la Conference League.
