Bombazo: Falcao tendría nuevo equipo tras salir de Millonarios

Millonarios FC dio el golpe del mercado a mediados de 2024 cuando anunció la contratación de Radamel Falcao García, sin embargo, los esfuerzos se agotaron un años después, y el Tigre se marchó sin sacar campeón a su equipo. Ahora, negocia con un club español para seguirse desempeñando profesionalmente.

¿Cuál será el nuevo equipo de Falcao?

Radamel Falcao García sería nuevo jugador del Real Murcia de España, club que lo habría buscado en los últimos días y que parece una buena opción para un atacante quien ya supo jugar en ese país y se resiste al retiro profesional.

Algunos comunicadores españoles y otros en Colombia han dado a conocer que el añejo club murciano se interesó en Falcao García y que el jugador ve con buenos ojos su llegada, por lo que analiza la oferta realizada. Actualmente Real Murcia se desempeña en la tercera división.

Oficialmente el nombre de la categoría en la que juega su posible nuevo equipo es Primera Federación, y en la temporada anterior el club estuvo cerca de ascender a la Segunda División de España; ahora, se espera que en el curso 2025-26 llegue el anhelado ascenso y por eso suena el nombre de Falcao como fichaje estelar.