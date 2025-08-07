Cargando contenido

Jue, 07/08/2025 - 18:27

Bombazo: Falcao tendría nuevo equipo tras salir de Millonarios

El delantero de 39 años estaría próximo a firmar, pues al temporada en Europa está por iniciar.

Millonarios FC dio el golpe del mercado a mediados de 2024 cuando anunció la contratación de Radamel Falcao García, sin embargo, los esfuerzos se agotaron un años después, y el Tigre se marchó sin sacar campeón a su equipo. Ahora, negocia con un club español para seguirse desempeñando profesionalmente.

¿Cuál será el nuevo equipo de Falcao?

Radamel Falcao García sería nuevo jugador del Real Murcia de España, club que lo habría buscado en los últimos días y que parece una buena opción para un atacante quien ya supo jugar en ese país y se resiste al retiro profesional.

Algunos comunicadores españoles y otros en Colombia han dado a conocer que el añejo club murciano se interesó en Falcao García y que el jugador ve con buenos ojos su llegada, por lo que analiza la oferta realizada. Actualmente Real Murcia se desempeña en la tercera división.

Oficialmente el nombre de la categoría en la que juega su posible nuevo equipo es Primera Federación, y en la temporada anterior el club estuvo cerca de ascender a la Segunda División de España; ahora, se espera que en el curso 2025-26 llegue el anhelado ascenso y por eso suena el nombre de Falcao como fichaje estelar.

Es menester recordar que Falcao es propietario de sus derechos deportivos, por lo que el futbolista tiene libertad para negociar directamente con el club que desee. Se estima que Real Murcia no es el único que le ha hecho ofrecimiento.

La intención del club murciano es cerrar cuanto antes la incorporación de Falcao, de lo contrario empezará a revisar más jugadores libres en el mercado para fortalecer su zona ofensiva. En unos días habría una decisión sobre este negocio que se adelanta.

Los números de Falcao jugando en España

Las temporadas 2011-12 y 2012-13, Falcao las pasó vestido con la camiseta de Atlético de Madrid, club con el que disputó un total de 91 partidos donde logró 70 goles y nueve asistencias, siendo este el mejor momento de su carrera deportiva. Ganó una Copa del Rey, una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa.

2021-22, 2022-23 y 2023-24 significaron el paso de Falcao por Rayo Vallecano, también de Madrid, en donde disputó 80 juegos, pero apenas sumó doce goles y una asistencia. Lejos quedó de ganar algún título con este equipo.

