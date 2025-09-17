Bombazo mundial: Alexia Putellas dejaría el Barça y ficharía por gigante europeo

Alexia Putellas está en el centro de la atención en Barcelona, luego de que se confirmará que hay un club interesado en ficharla. Desde Francia se ha lanzado una propuesta que pretende convertir a la jugadora en el eje de su proyecto deportivo.

Un club galo ha presentado un contrato por cuatro temporadas, con condiciones económicas superiores a las que actualmente percibe la estrella en el Barcelona. Según las informaciones del medio Mundo Deportivo, “el PSG quiere crear un equipo capaz de desafiar al Olympique Lyon y consolidarse como referente”.

A pesar de la tentación francesa, Putellas no contempla romper su vínculo actual. Firmó con el conjunto catalán hasta 2026 con la posibilidad de ampliar una campaña más, lo que le otorga estabilidad y confianza. De acuerdo con las fuentes consultadas, “Alexia tiene claro que quiere cumplir con su contrato y centrarse en los objetivos pendientes”. Este compromiso refleja la lealtad de la mediocampista hacia el club que la vio crecer.

El interés del PSG en Alexia forma parte de un plan más amplio. La llegada de Olga Carmona y la pérdida de figuras como Marie-Antoinette Katoto son señales de un mercado que se agita. El equipo de la capital francesa busca competir de tú a tú con el Lyon tras la inversión millonaria de Michele Kang, propietaria del conjunto lionés. Este escenario convierte a Putellas en un objetivo estratégico y mediático.

Para la bicampeona del Balón de Oro, los desafíos en el presente son claros: volver a su mejor nivel tras las lesiones y contribuir a que su club conquiste la Liga F y la Champions League. El propio medio recalca que “Alexia quiere centrarse en lo que resta de temporada antes de tomar decisiones sobre su futuro”. Este enfoque deportivo coincide con la filosofía competitiva que la caracteriza.

Este caso refleja un dilema recurrente en el fútbol: la fidelidad a un proyecto consolidado frente a ofertas seductoras en lo económico y lo deportivo. Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, encarna ese equilibrio entre ambición y compromiso. Con el mercado francés cerrándose el 19 de septiembre, la historia parece “zanjada” de momento, aunque el interés del PSG deja claro que el fútbol femenino vive un auge en fichajes de alto nivel.