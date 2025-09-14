Actualizado:
Bombazo: Real Madrid ficharía una joya de Bolivia en las Eliminatorias
El cuatro español estaría en negociaciones para fichar uno de los protagonistas con la verde en la clasificación al repechaje.
Bolivia podría estar ante uno de sus momentos más trascendentes. La creciente atención internacional sobre el seleccionado verde luego de la clasificación al repechaje para el Mundial 2026, ha encendido las alarmas de los principales clubes del mundo. En especial, el Real Madrid figura como el equipo interesado en una de las joyas del elenco del altiplano.
Con apenas 21 años de vida, el talentoso mediapunta Miguel Terceros ha logrado conquistar la mirada de la crítica especializada gracias a sus actuaciones con la Selección boliviana. Su memorable anotación frente a Brasil en El Alto no solo le otorgó una histórica victoria al combinado nacional, sino que catapultó su nombre a la órbita de los grandes clubes europeos.
Miguel Terceros estaría en los planes del Real Madrid
Los rumores se alimentaron aún más con las declaraciones del padre del futbolista, Vladimir Terceros, quien en entrevista con la prensa local reveló: “Hay bastante acercamiento, pero eso es cuestión de empresarios”. Con esta frase, dejó claro que ya existen contactos iniciales entre el entorno del jugador y la institución merengue. Aunque no hay ofertas formales ni cifras sobre la mesa, el simple hecho de estar en la agenda del club blanco ya es motivo de orgullo para el deporte boliviano.
Actualmente, Terceros pertenece al América Mineiro de Brasil, tras un paso por el Santos, donde no logró la continuidad esperada. Esta situación contractual podría facilitar una futura transferencia o cesión, siempre y cuando los agentes logren un acuerdo que beneficie a todas las partes. Además del club español, clubes como Beşiktaş, Paris FC y otros equipos del fútbol italiano ya habrían manifestado su interés en seguir de cerca la evolución del jugador.
Su juventud, las destacadas presentaciones con la Selección y la experiencia en ligas competitivas hacen de Miguelito un perfil idóneo para los grandes proyectos deportivos. Los analistas destacan su visión de juego, su capacidad de asociación y su madurez en momentos de presión. Todos estos atributos suman argumentos para que los grandes dirigentes europeos consideren apostar por él.
El nombre del Real Madrid aparece en este contexto no como una mera fantasía, sino como una posibilidad que, aunque incipiente, podría convertirse en realidad. Sin embargo, los tiempos de negociación y los intereses de clubes y representantes determinarán el desenlace. “Hay bastante acercamiento”, insistió su padre, reforzando la idea de que algo se está gestando en silencio.
Para el fútbol de Bolivia, ver a uno de sus talentos dar el salto a la élite europea sería un hito histórico. Si las conversaciones prosperan, Miguel Terceros no solo abriría camino para las futuras generaciones, sino que demostraría que el talento boliviano puede brillar en los escenarios más exigentes del mundo. Por ahora, el país entero sueña con verlo vestido de blanco y escribiendo su propia página en la historia del deporte mundial.
