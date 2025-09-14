Bombazo: Real Madrid ficharía una joya de Bolivia en las Eliminatorias

Miguel Terceros estaría en los planes del Real Madrid

Los rumores se alimentaron aún más con las declaraciones del padre del futbolista, Vladimir Terceros, quien en entrevista con la prensa local reveló: “Hay bastante acercamiento, pero eso es cuestión de empresarios”. Con esta frase, dejó claro que ya existen contactos iniciales entre el entorno del jugador y la institución merengue. Aunque no hay ofertas formales ni cifras sobre la mesa, el simple hecho de estar en la agenda del club blanco ya es motivo de orgullo para el deporte boliviano.

Actualmente, Terceros pertenece al América Mineiro de Brasil, tras un paso por el Santos, donde no logró la continuidad esperada. Esta situación contractual podría facilitar una futura transferencia o cesión, siempre y cuando los agentes logren un acuerdo que beneficie a todas las partes. Además del club español, clubes como Beşiktaş, Paris FC y otros equipos del fútbol italiano ya habrían manifestado su interés en seguir de cerca la evolución del jugador.

Su juventud, las destacadas presentaciones con la Selección y la experiencia en ligas competitivas hacen de Miguelito un perfil idóneo para los grandes proyectos deportivos. Los analistas destacan su visión de juego, su capacidad de asociación y su madurez en momentos de presión. Todos estos atributos suman argumentos para que los grandes dirigentes europeos consideren apostar por él.