Bombazo: Sergio Ramos llegaría a equipo de México

Para nadie es un secreto que Sergio Ramos es uno de los jugadores más importantes de España y no solo por su trayectoria en la selección, sino por su paso por el Real Madrid, equipo en el que tuvo más oportunidad de brillar.

Una vez salió de la capital española, Ramos fichó por otro equipo como París Saint Germain y terminó en Sevilla, pero desde entonces no ha encontrado un equipo para continuar su carrera.

Con este panorama en los rumores han aparecido muchos nombres, entre ellos de algunos equipos latinoamericanos que han mostrado interés por el central.

Uno de ellos es Rayados de Monterrey y esto fue confirmado por Tato Noriega, presidente del equipo mexicano, quien dio a conocer que tuvieron la intención de contratar a este futbolista.

"Con los ojos cerrados me traigo a Sergio. El problema es que no tenemos cupo de extranjeros. En algún momento hemos tenido acercamientos, pero las reglas de límites de extranjeros nos lo ha impedido", dijo el dirigente a El Chiringuito.

Por otro lado, dio a conocer que no es fácil sacarle un cupo de extranjero a Sergio porque "valoramos a los chicos de nuestro plantel. Entonces no es sencillo, los tiempos no son los ideales porque el mercado ya está cerrado en muchos lugares del mundo".

