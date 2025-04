Bonmatí le envía advertencia a Mayra Ramírez antes de Champions: "El trabajo aún no está hecho"

Una nueva edición de la Champions League Femenina está a punto de llegar a su fin, quedan solamente cuatro equipos en competencia y 90 minutos para definir cuáles serán los dos protagonistas de una nueva final, en donde ya se van posicionando como favoritos el Olympique de Lyon y Barcelona, quienes se encargaron de ganar los respectivos partidos de ida.

Lyon le ganó al Arsenal en condición de visitante por un marcador de 1-2, lo que le permite llegar tranquilo al partido de vuelta, ya que no solamente tienen el resultado a favor, sino también la oportunidad de cerrar como local frente a su gente. Mientras que por el lado del conjunto 'culé' la serie contra el Chelsea parece estar ya decretada tras haber ganado por una amplia ventaja de 4-1, aunque para la bicampeona del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, esto no es suficiente y no se van a confiar en el partido de vuelta.

Aitana Bonmatí no se guardó nada y envió mensaje al Chelsea para el partido de vuelta de Champions

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí afirmó este martes que, pese al 4-1 conseguido en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, "el trabajo aún no está hecho" y el domingo jugarán en Stamford Bridge "con el convencimiento de que la eliminatoria va 0-0". La doble campeona del Balón de Oro no se quiere confiar, en especial porque sabe que las 'blues' cuentan con una gran plantilla conformada por destacadas jugadoras como Mayra Ramírez, Lucy Bronze, Sonia Bompastor, ente otras.

Chelsea tendrá que ir en busca de la "épica" y es por ello que Barcelona debe llegar a suelo inglés con la "cabeza fría" para obtener un tiquete directo que las lleve a la final en Lisboa, la cual se jugará el 24 de mayo en el Estadio Jose Alvalade, casa del Sporting de Lisboa.

"Es la forma de representar este escudo. Creo que no sentimos la presión, la más fuerte es la que nos ponemos nosotras mismas. El trabajo aún no está hecho y debemos ir al Stanford Bridge con el convencimiento de que la eliminatoria va 0-0".

