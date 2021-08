Borja contó detalles del roce con Emiliano Martínez en la Copa América

Miguel Ángel Borja fue una de las fichas importantes de Reinaldo Rueda en la pasada edición de la Copa América, donde la Selección Colombia llegó a semifinales y quedó eliminada ante Argentina desde el punto blanco del penal.

El jugador colombiano fue uno de los pocos cobradores que no se amedrantó ante las palabras y provocaciones de Emiliano Martínez, arquero del seleccionado argentino. Borja, mientras que 'Dibu' le hablaba, solo se ponía serio y disparó duro al centro.

Precisamente, en charla con ESPN, el futbolista reveló qué pasó en el guardameta y explicó por qué se dio el roce. Aunque Borja no habló en profundidad, sí contó lo que pensó cuando Martínez le lanzaba improperios.

"Yo le iba a pegar para donde él se tiró, pero, por como él me estaba hablando, me estaba diciendo cosas tremendas, a mí me dio rabia y por eso le cobré el penalti así de fuerte, le iba a arrancar la cabeza", dijo.

El futbolista anotó su tanto y el guardameta no pudo hacer absolutamente nada tras el fuerte disparo. No obstante, esto no evitó que Colombia quedara eliminada en las semis y se perdiera la opción de jugar una final de Copa América.

Hoy en día, Miguel Borja es delantero del Gremio de Porto Alegre, equipo que confió en él para ser contratado y convertirse en el punta de lanza en la campaña del Brasileirao en busca de salvar al club del descenso.