Borja enciende la ilusión en Junior: gesto clave en duelo ante Nacional
El delantero colombiano terminó su etapa en River Plate luego de tres años.
Miguel Ángel Borja se despidió de River Plate hace un par de días. El delantero cordobés dio por terminada su etapa en el cuadro argentino y tras tres años luciendo la banda cruzada quedó como agente libre. Una situación que ha despertado el interés de varios grandes del FPC.
Una vez que se conoció que el delantero terminó su etapa como jugador del elenco millonario, desde Colombia se abrieron varias versiones sobre el futuro del 'colibrí'. Uno de los clubes interesados, según algunas versiones de prensa, sería Junior de Barranquilla, que junto a Atlético Nacional y América de Cali podrían hacer una oferta para fichar al jugador.
Más allá de los rumores, en las últimas horas parece que la balanza se ha inclinado para uno de los tres equipos. Durante el partido entre Junior y Nacional por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga Betplay, el delantero tuvo un gesto bastante llamativo.
Borja hizo presencia en uno de los palcos del Estadio Metropolitano, un hecho que inclina las opciones para su posible regreso al cuadro rojiblanco. Cabe recordar que antes de marcharse hacia Argentina, el cordobés vivió una etapa en la casa del tiburón y se fue como uno de los mejores jugadores del equipo.
El jugador ha manifestado en varias ocasiones que es hincha del onceno barranquillero y parece que de darse la oportunidad, su regreso a la arenosa no tendría muchos obstáculos en el camino. El delantero podría ser el primer refuerzo del elenco de Alfredo Arias para el año 2026.
Aunque hasta el momento no hay versiones oficiales al respecto, la presencia de Borja en Barranquilla vuelve a encender la ilusión de la hinchada del tiburón. Como jugador libre, Miguel Ángel Borja tiene mayor posibilidad de maniobra ante una oferta ya sea de Junior, Nacional o América.
Miguel Borja y el Borja de Temu en uno de los palcos del estadio Metropolitano. pic.twitter.com/gKzlYAJe8s— Atlético Junior (@AtlJunior) November 30, 2025
Por ahora, se espera que Junior termine la disputa de la Liga Betplay para definir si el cordobés entre en los planes o alternativas de refuerzos. Borja podría ser una de las caras de peso para los tiburones en caso de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Miguel Borja también tendría algunas opciones para seguir en el fútbol argentino. Según lo revelado, el delantero con paso reciente por la Selección Colombia despierta el interés de varios equipos cuando apenas inicia el mercado de fichajes de invierno.
