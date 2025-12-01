Borja enciende la ilusión en Junior: gesto clave en duelo ante Nacional

Más allá de los rumores, en las últimas horas parece que la balanza se ha inclinado para uno de los tres equipos. Durante el partido entre Junior y Nacional por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga Betplay, el delantero tuvo un gesto bastante llamativo.

Borja hizo presencia en uno de los palcos del Estadio Metropolitano, un hecho que inclina las opciones para su posible regreso al cuadro rojiblanco. Cabe recordar que antes de marcharse hacia Argentina, el cordobés vivió una etapa en la casa del tiburón y se fue como uno de los mejores jugadores del equipo.

El jugador ha manifestado en varias ocasiones que es hincha del onceno barranquillero y parece que de darse la oportunidad, su regreso a la arenosa no tendría muchos obstáculos en el camino. El delantero podría ser el primer refuerzo del elenco de Alfredo Arias para el año 2026.

Aunque hasta el momento no hay versiones oficiales al respecto, la presencia de Borja en Barranquilla vuelve a encender la ilusión de la hinchada del tiburón. Como jugador libre, Miguel Ángel Borja tiene mayor posibilidad de maniobra ante una oferta ya sea de Junior, Nacional o América.