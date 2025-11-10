Borja es pretendido por América y en México: documentación adelantada

La temporada deportiva 2025 está en sus últimos días alrededor de mundo y dos de los países protagonistas son Colombia y Argentina por la emoción que se vive en cada uno de los formatos, pero también por las grandes figuras que militan en cada uno de los torneos.

En Argentina se van consolidando los primeros puestos de las tablas de posiciones, Boca Juniors acaba de confirmar su puesto a Copa Libertadores tras ganar el clásico y agudizar la crisis del cuadro 'millonario'. El equipo de Marcelo Gallardo no pasa por su mejor momento y todo parece indicar que se vendría una reestructuración de la plantilla, iniciando con la posible salida de Miguel Ángel Borja, quien ya estaría en planes de América de Cali y algunas ofertas de México.

Borja adelanta papeles para salir de River Plate

Miguel Ángel Borja no pasa por su mejor momento futbolístico, la sequía de goles lo ha convertido en el centro de varias criticas a lo largo de los últimos partidos y haber caído en el clásico ante Boca Juniors habría sentenciado su futuro.

Según se ha dado a conocer el delantero con importante paso por la Selección Colombia ya tendría los días contados en River Plate y su futuro podría llegar a estar de regreso en el fútbol colombiano o podría tomar rumbo hacia México.