Lun, 10/11/2025 - 15:37
Borja es pretendido por América y en México: documentación adelantada
La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se empiezan a ver movimientos en el mercado de fichajes.
La temporada deportiva 2025 está en sus últimos días alrededor de mundo y dos de los países protagonistas son Colombia y Argentina por la emoción que se vive en cada uno de los formatos, pero también por las grandes figuras que militan en cada uno de los torneos.
En Argentina se van consolidando los primeros puestos de las tablas de posiciones, Boca Juniors acaba de confirmar su puesto a Copa Libertadores tras ganar el clásico y agudizar la crisis del cuadro 'millonario'. El equipo de Marcelo Gallardo no pasa por su mejor momento y todo parece indicar que se vendría una reestructuración de la plantilla, iniciando con la posible salida de Miguel Ángel Borja, quien ya estaría en planes de América de Cali y algunas ofertas de México.
Borja adelanta papeles para salir de River Plate
Miguel Ángel Borja no pasa por su mejor momento futbolístico, la sequía de goles lo ha convertido en el centro de varias criticas a lo largo de los últimos partidos y haber caído en el clásico ante Boca Juniors habría sentenciado su futuro.
Según se ha dado a conocer el delantero con importante paso por la Selección Colombia ya tendría los días contados en River Plate y su futuro podría llegar a estar de regreso en el fútbol colombiano o podría tomar rumbo hacia México.
El contrato de Borja vence en diciembre de 2025 y la decisión del cuadro argentino seria no renovarlo, por lo que se empezaron a adelantar papeles de traspaso que podrían vincular a Borja con América de Cali, aunque también se asegura que su futuro podría estar en México.
“Miguel Borja tiene documentación adelantada con un equipo Mexicano, el @AmericadeCali si ha adelantado también charlas y creemos que sí ellos se acercan a las cifras de México seguro se quedan con el “ Óscar Arturo Martan @InterPalmira pic.twitter.com/zu5LWyjFyQ— Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) November 10, 2025
¿Cómo le ha ido a Borja en la última temporada con River Plate?
La temporada 2025 de Miguel Borja fue para el olvido, a pesar de las reiteradas convocatorias, el regreso de Gallardo y demás, a lo largo de 48 partidos disputados jugó más de 2.000 minutos y se pudo reportar con gol en solamente ocho ocasiones, además de haber marcado 3 asistencias.
