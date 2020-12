Borja: "Estoy triste, tenía muchas ganas de ayudar a Palmeiras"

El goleador de Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja, se encuentras sorprendido por la decisión de Palmeiras -dueño de sus derechos deportivos- de no contar con su presencia y goles la próxima temporada.

Y es que las anotaciones de Borja fueron fundamentales para que Junior pudiera clasificarse hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana y las semifinales de la Liga Betplay en donde le falto ‘poco’ para llegar a los objetivos trazados desde el inicio.

Le puede interesar: Nuevo comunicado de Galatasaray sobre Falcao: la realidad sobre su lesión

Según trascendió, el equipo de Brasil habría manifestado que no tendría en cuenta al colombiano en las instancias finales de la Copa Libertadores en donde deberá enfrentar a River Plate.

"Estoy triste, fue una sorpresa para mí. Podría ayudar en una semifinal. Tenía muchas ganas de ayudar al Palmeiras. Tengo un gran cariño por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí. No entiendo por qué no me quieren. Soy jugador del Palmeiras, solo tenía que llegar, ponerme la camiseta y jugar. No entiendo esta situación", manifestó el campeón de América (2016 con Atlético Nacional) en Globo Esporte.

Por otra parte, Miguel Ángel confesó lo que charló con el técnico Abel Ferreira sobre su regreso al cuadro de Palmeiras: "El entrenador me llamó y me dijo que me estaba mirando, que no debía preocuparme por las críticas de partidos que había hecho en el pasado, principalmente de la afición y la prensa. La directiva también me llamó y me dijo que si Junior no llegaba a la final de la Sudamericana, me utilizarían. Todo fue observado y ahora es una situación completamente diferente”.

Vea también: [Video] 'La Sucursal del Cielo' se iluminó tras goleada de América: tremenda celebración en Cali

No obstante, después de esa ‘buena noticia’ comentó que un abogado del club lo contactó para expresarle que no sería tenido en cuenta por Palmeiras, pero que debía presentarse con el plantel en el mes de enero para decidir su futuro y el del equipo.