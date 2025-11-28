Borja no seguirá en River Plate: su destino sería un grande del FPC en 2026

Durante su etapa en el club, el atacante superó los 150 partidos oficiales, celebró más de 60 goles y aportó asistencias clave. Aunque su registro general resulta positivo, la temporada 2025 mostró una clara disminución en su producción: apenas unas cuantas anotaciones y un impacto menor al que se esperaba en encuentros determinantes. Esto, sumado a la fuerte competencia interna, terminó relegándolo y pavimentando la ruta de salida para el jugador de 32 años.

Juan Fernando Quintero, amigo cercano del atacante y referente del equipo, compartió una historia en Instagram en la que le dedicaba palabras de despedida. La publicación generó eco inmediato entre los aficionados, pues simboliza el final de una relación futbolística y personal que marcó una etapa en el conjunto argentino. El mensaje del '10' fue "Siempre vamos a ser familia, te quiero mucho y te deseo lo mejor, hermano migueluchi".

Mientras la historia se cierra en territorio argentino, el mercado colombiano se activa con fuerza alrededor del nombre del goleador cordobés. Las primeras especulaciones lo sitúan como posibilidad para reforzar a Atlético Nacional, club en el que vivió una de las páginas más gloriosas de su carrera al coronarse campeón de la Copa Libertadores 2016. En Medellín, la imagen de Borja aún genera un recuerdo imborrable, y su eventual retorno podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del fútbol local para el próximo año.

Otra institución que observa con interés la situación es América de Cali, urgida de encontrar un referente ofensivo tras la delicada situación de Rodrigo Holgado, quien fue sancionado por la FIFA y estará fuera de las canchas durante un periodo prolongado. Ante esta baja sensible, el conjunto escarlata tiene como prioridad la contratación de un atacante con experiencia, liderazgo y capacidad para asumir el rol de goleador inmediato. En ese panorama, la figura de Borja encaja como una alternativa de impacto.

Sin embargo, en Barranquilla también habría mucho interés en lo que puede pasar con el cordobés. El delantero es hincha del Junior y tiene un pasado con la camiseta rojiblanca, hecho por el que puede ser una de las alternativas a mirar para 2026, especialmente si el equipo de la arenosa clasifica a la Copa Libertadores.