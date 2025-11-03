Borja rompió el silencio tras mal momento con River

El pasado domingo 2 de noviembre de 2025, River Plate sufrió otra noche agria en su casa: cayó 1-0 en el Estadio Monumental frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El encuentro comenzó con River intentando imponer condiciones, como dicta la historia del club y la presión de su gente. Pero esa intención se fue diluyendo con el paso de los minutos. Faltó claridad, faltó ritmo, faltó esa decisión ofensiva que siempre caracterizó a los equipos del “Muñeco”. Gimnasia, ordenado, paciente y sin complejos, esperó su momento. Lo encontró en el complemento: una mano dentro del área, revisión del VAR y penal. Marcelo Torres tomó la pelota y definió con frialdad. Silencio en Núñez.

