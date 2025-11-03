Cargando contenido

Miguel Ángel Borja en River Plate
Lun, 03/11/2025 - 21:04

Borja rompió el silencio tras mal momento con River

El colombiano botó un penal en el último partido de River.

El pasado domingo 2 de noviembre de 2025, River Plate sufrió otra noche agria en su casa: cayó 1-0 en el Estadio Monumental frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El encuentro comenzó con River intentando imponer condiciones, como dicta la historia del club y la presión de su gente. Pero esa intención se fue diluyendo con el paso de los minutos. Faltó claridad, faltó ritmo, faltó esa decisión ofensiva que siempre caracterizó a los equipos del “Muñeco”. Gimnasia, ordenado, paciente y sin complejos, esperó su momento. Lo encontró en el complemento: una mano dentro del área, revisión del VAR y penal. Marcelo Torres tomó la pelota y definió con frialdad. Silencio en Núñez.

River atacó más por impulso que por juego y la recompensa parecía llegar en tiempo agregado: penal a favor. Era la última bala de la noche. Miguel Ángel Borja se paró frente al arco y desperdició el lanzamiento. El Monumental explotó, pero esta vez no con celebración: con bronca y desconsuelo. Esa imagen, por sí sola, representa el momento del club.

Mensaje de Miguel Ángel Borja

El colombiano fue uno de los más criticados y tras el partido envió un mensaje por medio de sus redes sociales a forma de motivación para lo que viene.

“Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo”, dijo Borja.

