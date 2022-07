Borja se despidió de Junior: "No me voy como quisiera"

El delantero colombiano de 29 años Miguel Ángel Borja fue confirmado este martes 12 de julio como nuevo jugador de River Plate, club que compró el 100% de su pase.

Tras conocerse el anuncio oficial, Borja compartió un mensaje de despedida y agradecimiento a Junior de Barranquilla y su afición.

El delantero aseguró que se marcha del conjunto 'rojiblanco', pero no como quería, teniendo en cuenta que no logró ser campeón de la Liga BetPlay.

"Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón".

Por otro lado, Miguel Ángel Borja se mostró alegre por tener la oportunidad de jugar en el exterior en donde espera dejar en alto del nombre del país.

"Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional, que espero aprovecharla al máximo y dejando el nombre del país en alto".

Finalmente, Borja sentenció que espera volver en el futuro a Junior.

"Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en mi corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mi para que eso ocurra".