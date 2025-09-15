Borrado por Lorenzo volvería para jugar el Mundial: su debut prometió

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo logró sellar la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Lorenzo se ‘casó’ con una base de jugadores en cada convocatoria, pero sobre los últimos cuatro partidos definitivos para asegurar su boleto, dejó afuera a un indiscutible convocado durante los últimos años.

Se trata nada más ni nada menos que de Carlos Cuesta. El defensor central dejó de estar en las convocatorias de la Selección Colombia después de un mal rendimiento en el Galatasaray donde no tuvo mucha confianza por parte de la dirección técnica y en donde no pudo demostrar lo hecho en el Genk de Bélgica.

Galatasaray le dejó claro a Carlos Cuesta que no lo iban a tener en cuenta para la temporada y que debía buscar nuevos aires en su carrera. Su pobre rendimiento en el equipo turco fue una señal para Néstor Lorenzo que no lo volvió a llamar para jugar con la Selección Colombia ni en junio ni en las recientes fechas de Eliminatorias.

EL PROMETEDOR DEBUT DE CARLOS CUESTA QUE LO HARÍA GANARSE EL PUESTO EN SELECCIÓN COLOMBIA

Con la necesidad de volver a estar en la órbita de la Selección Colombia, Carlos Cuesta salió de Europa para reivindicarse y para sumar titularidades en Sudamérica. Vasco Da Gama depositó la confianza en el zaguero central que recaló en el cuadro carioca.

Aunque no fue titular, Carlos Cuesta logró sumar sus primeros minutos con Vasco en el juego ante Ceará en un empate a dos goles. Justamente, el defensor central ingresó a falta de 25 minutos para el final del partido y fue importante al reportarse con una anotación.

Carlos Cuesta subió en un tiro de esquina sobre los 80 minutos. Hubo sociedad colombiana con un desborde de Carlos Andrés Gómez que centró raso y Cuesta solo tuvo que empujar el balón al fondo. Además del gol, fueron 25 minutos positivos para el zaguero central que contó con un gran debut en Vasco Da Gama para ganarse la confianza que necesitaba en clubes.

Su debut promete bastante para poder volver a la Selección Colombia. Néstor Lorenzo tendrá la última palabra en el caso de que quiera o no tenerlo en cuenta, pero el ex Atlético Nacional y Genk podría dejar de estar borrado después de ser la pareja central con Dávinson Sánchez o con Jhon Janer Lucumí para regresar al combinado nacional.

CARLOS CUESTA NO CIERRA LAS PUERTAS AL MUNDIAL

Sin duda alguna, este debut goleador y de buenas sensaciones en 25 minutos puede ser esencial para Carlos Cuesta en dos aspectos. Reafirmarse a nivel de clubes, dado que no tuvo la confianza necesaria en Galatasaray y en Vasco, pese a que no fue inicialista, respondió con gol.

Carlos Cuesta arrancó con el pie derecho su experiencia en Brasil dejando atrás el mal rendimiento en suelo europeo. Contó con la confianza de la dirección técnica y también le da una buena noticia a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo como una posibilidad para los partidos de Fecha FIFA en octubre y noviembre.

Sin duda alguna, esos partidos serán claves para la Selección Colombia que deberá ultimar detalles en la convocatoria para perfilar el equipo que va a llevar a Estados Unidos, Canadá y México. Su comienzo en Brasil puede ser determinantes para ganarse el puesto en el seleccionad pensando en el Mundial.