Borré hizo presencia en la clasificación del Frankfurt a 'semis' de la Copa de Alemania

Un doblete del francés Randal Kolo Muani en tres minutos dio este martes la clasificación para las semifinales de la Copa de Alemania al Eintracht Frankfurt que ganó (2-0) al Unión Berlín, incapaz de poner en entredicho la superioridad de su rival.

El Eintracht, cinco veces campeón de esta competición, la última en el 2018, y otras tres más finalista, no dio pie al cuadro berlinés, una de las sorpresas de la temporada que ha perdido energía en las últimas semanas. Cayó también en el Deustsche Bank Park y quedó fuera de la Copa.



Este enfrentamiento se resolvió antes del cuarto de hora. En el minuto 11 Mario Gotze recibió un balón dentro del área y, de espuela, centró a Kolo Muani, que no falló ante Lennart Grill.



Ya el segundo llegó en el 13, en una acción de contraataque. Gotze realizó un centro largo a Kolo Muani que elevó el balón ante la salida del portero rival e introdujo la pelota en la portería.



El marcador no se movió ya a pesar del intento de reacción del equipo del suizo Urs Fischer que realizó tres cambios en el intermedio. El Eintracht selló la victoria para situarse entre los cuatro mejores de la Copa de Alemania y disputar la semifinal.

Finalmente, es importante resaltar que el colombiano Rafael Santos Borré tuvo incidencia en los 66 minutos que disputó e incluso, estuvo cerca de anotar el tercer tanto del compromiso, jugada que fue anulada por un fuera de lugar.