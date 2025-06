Dortmund sufrió, pero venció 4-3 al Mamelodi Sundowns en el Mundial de Clubes

Dortmund ganó con Jobe Bellingham por primera vez como titular

Kovac no quiso esperar ni un partido más y en su segunda oportunidad dio la titularidad de Bellingham. El segundo fichaje más caro de la historia del club (33 millones de euros, sólo superado por Dembélé), se estrenó en un once para seguir el mismo camino que inició su hermano Jude hace cuatro temporadas.



El ex jugador del Sunderland tiene buena pinta; no sólo hay un parecido físico evidente con el centrocampista del Real Madrid; también son evidentes las similitudes entre ambos sobre el césped, con movimientos casi calcados pero con mucho margen de mejora para Jobe, que hasta que marcó el tercer tanto del Dortmund al final del primer acto fue en ocasiones intermitente.



Y es que el Mamelodi Sandows fue el culpable de la parsimonia inicial del Dortmund, salvado por los errores del conjunto sudafricano para firmar un marcador favorable y engañoso tras los primeros 45 minutos (1-3). De hecho, el Mamelodi Sandows se adelantó en el marcador gracias a un jugadón de su mejor futbolista, Lucas Ribeiro.