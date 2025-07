Borussia Dortmund vs Monterrey: se definió el último clasificado a los cuartos de final

Lea también: Calendario completo de LaLiga 2025-26: fechas para los clásicos

¿Cuándo inician los cuartos de final del Mundial de Clubes?

Los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 se disputarán entre el viernes 4 y el sábado 5 de julio: el viernes abrirán Fluminense vs. Al Hilal y Palmeiras vs. Chelsea. Mientras que el sábado se enfrentarán PSG vs. Bayern Múnich y Real Madrid vs Borussia Dortmund, un duelo conocido de la Champions League.