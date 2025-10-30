Boyacá Chicó vs América ya tendría fecha y sede: Dimayor la aprobaría

Ante esta situación, el plan inicial fue trasladar el compromiso a Bogotá, donde el juego se disputaría este jueves 30 de octubre en El Campín. Sin embargo, dos días atrás, la Comisión Local de Seguridad manifestó que no había viabilidad para el desarrollo del encuentro en la capital, dejando a Chicó sin sede a pocas horas del pitazo inicial.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el conjunto boyacense, que fue notificado oficialmente de que el partido no podría llevarse a cabo en Bogotá. De inmediato, desde la dirigencia del club surgió una fuerte molestia pública, señalando directamente a la dirección deportiva de Millonarios como responsable de la negativa. Según lo denunciado por el cuadro ajedrezado, el conjunto embajador se opuso a ceder el escenario por el mal estado del césped, afectado tras varios compromisos recientes.

Ante el revés en Bogotá, el equipo de Tunja buscó alternativas para no seguir aplazando el encuentro. La primera opción que tomó fuerza fue Palmira, ciudad que incluso dio el visto bueno para recibir el compromiso. Sin embargo, la Dimayor descartó esta posibilidad, argumentando que se trataba de una sede secundaria del América, lo cual vulneraría la reglamentación sobre neutralidad en el desarrollo del campeonato.

Con el reloj en contra y el calendario apretado, todo apunta ahora a que el partido podría disputarse en el Estadio Armando Maestre de Valledupar, escenario que ha sido ofrecido como última opción viable. Todo apunta a que la fecha tentativa para realizar el juego sería el sábado 1 de noviembre a las 04:00 p.m.

Allí, el elenco dirigido por Juan Carlos Álvarez haría de local frente al conjunto de David González, en un duelo que ha adquirido relevancia nacional no solo por lo deportivo, sino también por el manejo administrativo del torneo.