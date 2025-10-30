Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 10:41
Boyacá Chicó vs América ya tendría fecha y sede: Dimayor la aprobaría
El partido entre Chicó y América tiene en jaque la programación de las últimas fechas de la Liga Betplay.
La incertidumbre sigue rodeando el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025. Lo que debía ser un partido más del calendario se ha transformado en un auténtico dolor de cabeza logístico, con la sede del encuentro todavía en duda y con varias situaciones involucradas en medio de la polémica.
Todo comenzó cuando se confirmó que el Estadio La Independencia de Tunja no podría ser utilizado, debido a que las autoridades locales lo habían reservado para otros eventos programados durante la semana.
Ante esta situación, el plan inicial fue trasladar el compromiso a Bogotá, donde el juego se disputaría este jueves 30 de octubre en El Campín. Sin embargo, dos días atrás, la Comisión Local de Seguridad manifestó que no había viabilidad para el desarrollo del encuentro en la capital, dejando a Chicó sin sede a pocas horas del pitazo inicial.
La noticia cayó como un balde de agua fría en el conjunto boyacense, que fue notificado oficialmente de que el partido no podría llevarse a cabo en Bogotá. De inmediato, desde la dirigencia del club surgió una fuerte molestia pública, señalando directamente a la dirección deportiva de Millonarios como responsable de la negativa. Según lo denunciado por el cuadro ajedrezado, el conjunto embajador se opuso a ceder el escenario por el mal estado del césped, afectado tras varios compromisos recientes.
Ante el revés en Bogotá, el equipo de Tunja buscó alternativas para no seguir aplazando el encuentro. La primera opción que tomó fuerza fue Palmira, ciudad que incluso dio el visto bueno para recibir el compromiso. Sin embargo, la Dimayor descartó esta posibilidad, argumentando que se trataba de una sede secundaria del América, lo cual vulneraría la reglamentación sobre neutralidad en el desarrollo del campeonato.
Con el reloj en contra y el calendario apretado, todo apunta ahora a que el partido podría disputarse en el Estadio Armando Maestre de Valledupar, escenario que ha sido ofrecido como última opción viable. Todo apunta a que la fecha tentativa para realizar el juego sería el sábado 1 de noviembre a las 04:00 p.m.
Allí, el elenco dirigido por Juan Carlos Álvarez haría de local frente al conjunto de David González, en un duelo que ha adquirido relevancia nacional no solo por lo deportivo, sino también por el manejo administrativo del torneo.
🚨🏟️⚽ | Tras la imposibilidad de disputarse en el estadio El Campín de Bogotá, el compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali se trasladaría al estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar. Solo se espera su oficialización por parte de @Dimayor. pic.twitter.com/fEimMXOCt3— 𝗙𝘂𝗹𝗹𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗖𝗮𝗿𝗶𝗯𝗲 (@FulldeportesC) October 30, 2025
La Dimayor sigue de cerca la situación, ya que el encuentro tiene un impacto directo en la tabla de posiciones. América de Cali continúa peleando un cupo en los cuadrangulares finales, y varios equipos rivales han solicitado a la organización no iniciar las dos últimas fechas del campeonato hasta que se complete esta jornada pendiente.
Así, el compromiso entre Boyacá Chicó y América se ha convertido en una verdadera novela logística. Lo que debería ser un simple partido de liga se ha transformado en una muestra de los problemas organizativos que enfrenta el FPC. Valledupar podría ser el escenario que ponga punto final a esta historia, si la Dimayor lo confirma en las próximas horas.
