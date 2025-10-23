Brasil denunció a Bolivia ante CONMEBOL por polémica en Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas vivieron una jornada llena de tensión y controversia en la última fecha. El estratega italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, no solo sufrió una dura caída 1-0 ante Bolivia en los más de 4.000 metros de altitud de El Alto, sino que también encendió la polémica.

Tras el partido, el italiano presentó una denuncia formal ante la CONMEBOL. El técnico, visiblemente molesto, señaló que el encuentro estuvo marcado por irregularidades dentro y fuera del terreno de juego.

Desde los primeros minutos se evidenció que el compromiso no sería sencillo para la “Canarinha”. La altura fue un obstáculo natural, pero las críticas del italiano fueron más allá del aspecto físico. “Fue muy difícil jugar aquí”, declaró Ancelotti, quien además puso en duda el accionar del arbitraje y el funcionamiento del VAR.

Según sus palabras, “algunas decisiones afectaron el desarrollo del encuentro”, dejando entrever que su equipo no recibió un trato justo en un ambiente hostil.

Varias semanas después, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió respaldar a su entrenador y llevó el caso ante la CONMEBOL. En su comunicado, el presidente Samuel Xaud denunció una serie de situaciones que calificó como “un auténtico desastre”.

Entre los incidentes reportados se mencionan alcanza pelotas que interferían en el juego, policías que amenazaron con sanciones al cuerpo técnico visitante y vestuarios en condiciones precarias. Incluso se señaló que parte del personal de seguridad abandonó sus funciones para ver el partido desde las gradas.

La situación reavivó el debate sobre las condiciones extremas en las que se desarrollan algunos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Para Brasil, que ya tenía asegurado su cupo al Mundial de 2026, la derrota representó un golpe de orgullo y una lección sobre las variables y retos para el fútbol continental de selecciones.

Ahora, el caso está en manos del organismo rector del fútbol continental, encabezado por Alejandro Domínguez, quien deberá determinar si existen méritos para aplicar sanciones o se abrirá un proceso formal contra la federación boliviana.

Para Bolivia, esta situación implica defender su imagen y la legitimidad de su localía, mientras intenta evitar que el histórico estadio de El Alto quede bajo cuestionamiento. Más allá de los reclamos, este suceso deja en evidencia que las Eliminatorias de la Conmebol son de las más complicadas del mundo.