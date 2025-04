Brasil descarta a Ancelotti: confirman el DT que llegará a la selección

La novela de Carlo Ancelotti y Brasil llegó a su fin, pese a que se había anunciado el acuerdo entre la selección y el mandamás italiano, lo cierto es que a la final dicho acuerdo no se daría.

En las últimas horas se ha dado a conocer que Ancelotti no llegaría a la selección de Brasil pues aunque se esperaba que se vinculara para la fecha FIFA del mes de junio, lo cierto es que la Federación Brasileña no tiene tiempo para esperar al mandamás y tomaría un nuevo rumbo.

"La Federación Brasileña NO tiene planes de esperar mucho tiempo para que el Real Madrid y Carlo Ancelotti aclaren su proceso de salida. El Real Madrid NO pagará ninguna tarifa de salida y Brasil NO esperará, ya que el acuerdo ahora puede fracasar", dio a conocer el periodista especializado Fabrizio Romano sobre el caso.

