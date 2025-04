Brasil explota con Jhon Arias y lo sentencian: “No tiene repercusión”

Nueva fecha del Brasileirao antes de que Fluminense vuelva a la competencia internacional en la Copa Sudamericana. El elenco de Río de Janeiro recibió la visita del Vitória ansiando un triunfo para seguir escalando posiciones en la tabla de clasificación.

Fluminense necesitaba el triunfo para quedarse con la segunda plaza de la tabla de posiciones y todo inició bien gracias a la apertura en el marcador de Germán Ezequiel Cano. Jhon Arias fue titular y jugó los 90 minutos, quedando en evidencia en una jugada puntual por una caída en el área que pidió como penal y que Renato Gaúcho, entrenador del Flu también explotó.

Infortunadamente, en el segundo tiempo, Vitória logró empatar para dejar el juego en igualdad a un tanto. Fluminense perdió la chance de meterse en la segunda casilla detrás de Palmeiras, y también, Jhon Arias estuvo en el punto de mira por una acción que hizo reaccionar a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por las acusaciones contra el VAR.

LA CBF ANALIZÓ EL POSIBLE PENAL QUE PIDIÓ JHON ARIAS CONTRA VITÓRIA

Antes de enfrentar a Unión Española en la Copa Sudamericana, llegó la sentencia de la CBF frente a Jhon Arias por una jugada puntual en la que pidió penal por un jalón de la camiseta en el área rival. El colombiano aseveró, “no soy de los que se tiran. Si la jugada hubiera continuado, marcaría el gol, sería más fácil”.

La CBF respondió a los argumentos de Jhon Arias, “el jugador del Fluminense, al notar el contacto del rival con su camiseta, se deja caer. El contacto no es prolongado y no provoca la caída del jugador”. Además, cerraron el análisis con los audios del VAR que afirmaron que fue una jugada que no permite repercusiones por la claridad de que no era infracción sancionable.

En esas revelaciones de la tecnología, la CBF mantiene que, “Arias siente el contacto y se va al suelo, la jugada no tiene repercusión”. Posteriormente, Renato Gaúcho también se unió al debate y criticó a la video asistencia, “la persona que arbitra los partidos hoy en día es el VAR. No estoy en contra, es algo que vino a ayudar, pero me parece perjudicial (...) es inaceptable que el tipo esté usando el VAR para eso, con la máquina, y no vea el tirón de la camiseta de Arias”.