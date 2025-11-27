Brasil fulmina a Santos Borré: “Es el rostro de la crisis del Inter”

Con el formato del Brasileirao, cualquiera de los grandes clubes de la liga brasileña puede descender. Son cuatro los equipos que caerán a la segunda división, y por ahora, Santos y Fortaleza están en el fondo de la tabla bajando a la Serie B. Cerca de las últimas casillas aparece nada más ni nada menos que el Internacional de Porto Alegre donde figuran Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

La temporada no ha ayudado al Inter, ni a los dos colombianos. Johan Carbonero salió expulsado ante el Ceará y se perdió el duelo con Santos que finalizó en un empate a un tanto. Infortunadamente para Rafael Santos Borré, el barranquillero tuvo hasta cinco posibilidades directas para marcar un gol.

Aunque la asistencia del gol de Alan Patrick fue gracias a una asistencia de pecho del delantero de la Selección Colombia, empezó a errar anotaciones claras que hubiesen cambiado todo el juego. Salió sustituido a los 64 minutos y se retiró abucheado por toda la tribuna del Estadio Beira-Rio. La prensa brasileña liquidó al atacante ex Eintracht Frankfurt.

LA PRENSA LE CAYÓ CON TODO A RAFAEL SANTOS BORRÉ

Rafael Santos Borré marcó 11 goles en 29 partidos en 2024, pero en este año, las cosas han complicado bastante al jugador colombiano. El barranquillero suma 45 juegos, y apenas cuenta con ocho tantos que se diferencian bastante de los números con los que dejó su primera temporada en Brasil.

Los fallos complican aún más en medio de una temporada compleja en la que están a unos cuantos puntos de las cuatro últimas posiciones que llevarán al descenso. Internacional ya había caído en la Seri B y ahora podría darse lo mismo en próximas jornadas.

Quedan solo dos encuentros y en Globo Esporte liquidaron a Rafael Santos Borré. Se fue Enner Valencia y se acabó la dupla goleadora del colombiano y el ecuatoriano que dio frutos en el 2024. El medio afirmó que, había expectativas en el delantero que llegó desde Alemania.

El medio escribió que, “Rafael Borré, principal blanco de críticas tras el empate del Inter con el Santos en el Beira-Rio, está teniendo una temporada turbulenta. Fichado en 2024 con estatus de estrella, vio caer sus números en 2025, perdió la confianza de la afición y se convirtió en el rostro de la crisis del club. El delantero de 30 años llegó a Porto Alegre entre grandes expectativas y fue recibido con una celebración en el aeropuerto”.

Posteriormente, comparó sus cifras de este año con los del 2024, “el año pasado, en 29 partidos, marcó 11 goles y dio cinco asistencias. Se convirtió en un jugador clave gracias a su decisión y compromiso táctico. Pero 2025 lo cambió todo. En 45 partidos, solo marcó ocho goles (y dio cuatro asistencias) y pasó algunos periodos sin ver puerta".

LAS ELIMINACIONES Y LA PÉRDIDA DE UN SOCIO COMO ENNER VALENCIA

Ya a nivel grupal, Globo Esporte habló sobre el Internacional de Porto Alegre que no pudo seguir de largo en copas nacionales y en torneos internacionales, “para colmo, sufrieron eliminaciones traumáticas. En los octavos de final de la Copa de Brasil, Borré fue duramente criticado por haber tenido una oportunidad como titular en ambos partidos contra el Fluminense y desperdiciar buenas ocasiones en el campo.

En los octavos de final de la Copa Libertadores, también desperdició ocasiones claras contra Flamengo. Estuvo en el banquillo en ambos partidos, entró en la segunda parte y, en la vuelta, incluso estrelló un balón en el poste en una jugada decisiva, haciéndose famoso por sus oportunidades falladas”.

Inter perdió a Enner Valencia que saltó al Pachuca. El ecuatoriano había creado una sociedad con Santos Borré que dio de qué hablar. Esto también conduce a la crisis y al flojo rendimiento del barranquillero, “pasan por buenos y malos momentos. Hasta hace muy poco, celebrábamos la titularidad del Valencia por lo que estaba produciendo, y no hace mucho, el buen momento de Borré”.