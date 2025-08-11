Actualizado:
Brasil le pone nuevo reto a Carlo Ancelotti: ya hay plan para el Mundial
La Selección de Brasil ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo de 2026.
La selección de Brasil ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo de 2026 a falta de dos jornadas para terminar el calendario de la Eliminatoria, luego de llegar a 25 puntos con siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas.
A pesar de que la canarinha deberá enfrentar en septiembre a Chile y a Bolivia, desde la Confederación Brasileña de Fútbol ya trabajan en la preparación que tendrá el equipo dirigido por Carlo Ancelotti para afrontar el Mundial.
Brasil enfrentar a equipos asiáticos en octubre
En las últimas horas se ha dado a conocer que la selección Brasil ya tendría pactados dos partidos amistoso para la fecha FIFA de octubre.
La canarinha se desplazaría a Asía para enfrentar el 10 de octubre en Seúl a Corea del Sur y el 14 del mismo mes chocaría con Japón en el marco de la Copa Kirin en Tokio.
El plan de Brasil para el Mundial
En su preparación para la Copa del Mundo, la selección de Brasil tiene en mente jugar seis amistosos.
Después de la gira por Asia, los dirigidos por Carlo Ancelotti pretenden enfrentar a dos rivales de África en noviembre.
En marzo de 2026 la idea es chocar con selecciones de Europa y la última ventaja FIFA antes de a Copa del Mundo se evaluará si se disputan amistosos o se concentra al equipo para adelantar entrenamientos.
