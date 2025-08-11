Brasil le pone nuevo reto a Carlo Ancelotti: ya hay plan para el Mundial

La selección de Brasil ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo de 2026 a falta de dos jornadas para terminar el calendario de la Eliminatoria, luego de llegar a 25 puntos con siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

A pesar de que la canarinha deberá enfrentar en septiembre a Chile y a Bolivia, desde la Confederación Brasileña de Fútbol ya trabajan en la preparación que tendrá el equipo dirigido por Carlo Ancelotti para afrontar el Mundial.