Brasil le regalaría el repechaje a Bolivia: preocupación en Venezuela

Queda la última fecha de las eliminatorias sudamericanas hacia la Copa Mundial 2026, una jornada que será decisiva y de las más importantes para definir a la última selección que mantendría la ilusión de clasificar a la cita mundialista al obtener el puesto del repechaje.

En el marco de la fecha 17 se definieron los seis cupos directos al certamen del mundial del siguiente año, Colombia, Uruguay y Paraguay hicieron la tarea y se quedaron con los últimos tiquetes. Sin embargo, todavía hay dos equipos que cuentan con la posibilidad de quedarse con el repechaje, Venezuela y Bolivia, las cuales tendrán la última oportunidad, pero un reto complicado por delante en la jornada 18, en especial para la escuadra boliviana que tendría que enfrentar a Brasil, pero Carlo Ancelotti le daría la mano al equipo de Óscar Villegas.

Carlo Ancelotti tendría piedad de Bolivia y alternaría su nómina

La fecha 18 de la eliminatoria sudamericana definirá si será Bolivia o Venezuela la que se quede con el cupo para disputar el repechaje. La 'vinotinto' llega con una leve ventaja a esta última jornada, ya que está en la séptima casilla de la tabla de posiciones con 18 unidades, una más que Bolivia. Además, también enfrentaría a una irregular Selección Colombia en condición de local, lo que causaba preocupación de Óscar Villegas.

Mientras que por el lado de la Selección de Bolivia el panorama sería más complicado contra una selección campeona del mundo y una de las mejores en la presente edición de las eliminatorias, Brasil. La 'canarinha' cuenta con grandes figuras dentro de su plantilla que también tienden a llegar a ser intimidantes, pero Carlo Ancelotti dio a conocer que para este enfrentamiento realizaría varios cambios en su nómina tomando en cuenta el desgaste que tienen algunos de sus futbolistas y la rotación que quiere dar para afianzar distintas opciones de cara al Mundial.