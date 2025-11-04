Brasil sentencia a Neymar para el Mundial: “Por debajo del estándar”

Poco a poco, las selecciones que participarán en el Mundial de 2026 empiezan a ultimar los detalles para afrontar el torneo. En ese sentido, las convocatorias para las últimas Fechas FIFA pueden ser definitivas para decidir los listados en la Copa del Mundo.

Dentro de esas convocatorias para afrontar la Fecha FIFA de octubre y de noviembre, Carlo Ancelotti continúa de la misma forma sin convocar a Neymar Jr. Y es que, el extremo ha sufrido varias lesiones que no lo han dejado estar a la altura. ‘Carletto’ lanzó sus convocados días después de que el astro brasileño regresó a las canchas sumando minutos.

La necesidad para Neymar es encontrar la regularidad deseada, pero, una última información que publicó Rodrigo Mattos en UOL Esporte, todo indica que Carlo Ancelotti no lo tendría en cuenta.

LA RAZÓN POR LA QUE NEYMAR NO ESTARÍA EN EL MUNDIAL

Como es habitual en las ruedas de prensa tras las convocatorias, Carlo Ancelotti afirmó que “es posible que convoque a un jugador que no tenga la intensidad necesaria para el primer o segundo partido. Pero no para todo el Mundial, no. Creo que necesitamos jugadores que estén físicamente en su mejor momento". Sin duda alguna, estas declaraciones forman parte del cuestionamiento sobre Neymar.

Apenas está regresando el astro brasileño y persiste el sueño de volver a ser convocado con la selección de Brasil, especialmente pensando en estar en el Mundial. Para ello deberá recuperar su mejor nivel. El entrenador italiano sentenció que ‘Ney’ tendrá que sumar regularidad y estar en un nivel competitivo para estar dentro de los convocados.

El tema es que es un jugador muy propenso a lesionarse y ese puede ser un detalle mayor. Rodrigo Mattos escribió que el cuerpo técnico podía tener en cuenta al ex PSG y Barcelona para esta Fecha FIFA, pero que concluyeron que estaba muy por debajo de un nivel competitivo.

“El cuerpo técnico de la selección tuvo acceso a los datos físicos del jugador —tanto fisiológicos como GPS— y constató que su nivel estaba muy por debajo del de un jugador de alto nivel”, afirmó el periodista.

NEYMAR SUFRE CONTRATIEMPO EN EL SANTOS

Si su relación no viene bien con Carlo Ancelotti por la poca cabida dentro de la selección, en Santos tampoco mejoran las cosas. Apenas está regresando después de una lesión y, para no correr riesgo con una posible lesión, Neymar se estaría oponiendo a jugar en el siguiente partido.

Y es que, en la próxima fecha, Santos tendrá que visitar el Allianz Parque en un vibrante duelo ante el Palmeiras. Sin embargo, el gramado de dicho estadio es sintético y es un detalle que Neymar quiere evitar, una recaída se puede dar en este césped.

Juan Pablo Vojvoda, entrenador del Santos reveló que, “es necesario tomar decisiones con serenidad y lógica. Lo quiero hasta fin de año. Quiero que Neymar rinda al máximo en cada partido. Voy a hablar con él. No es que piense más en él porque juegue o no. Neymar piensa en sí mismo. ¿Acaso crees que no lo siente? Siente esta camiseta más que nadie, lo ha ganado todo aquí.

Pero también es necesario ponerse en su lugar. Vamos a tomar la decisión con serenidad. Quiero que Neymar mejore cada día más. Vamos a hablar con él y con el Cuerpo Técnico. La afición me anima constantemente, y quiero tomar decisiones con criterio. Se trata de ser inteligente para tomar las mejores decisiones para el Santos”.

Ahí aparece un dilema, pues, si Neymar no juega, empieza a perder más regularidad que necesitará de cara a convencer a Carlo Ancelotti para poder estar en la convocatoria oficial para el Mundial, pero, jugar también le puede generar una lesión que puede ser peor en esa necesidad de jugar para estar en la Copa del Mundo.