Brasil, sin técnico oficial, anunció la lista de convocados para el primer amistoso del 2023

El técnico interino de la selección brasileña, Ramon Menezes, incluyó este viernes nueve debutantes, entre ellos Vítor Roque, entre los 23 convocados para el amistoso con Marruecos del 25 de marzo, que será el primero de la Canarinha tras el Mundial de Qatar 2022.



Vitor Roque y Andrey Santos, estrellas de Brasil en el Sudamericano Sub'20, acompañarán a otros jugadores consagrados como Vinícius Júnior, Rodrygo, Casemiro y Militão.



Neymar se perderá el amistoso por lesión, aunque el técnico aclaró que sigue teniendo las puertas abiertas de la selección, al igual que "todos" los que fueron convocados al Mundial.



La lista sorprendió por la ausencia de estrellas como los delanteros Gabriel Martinelli, Pedro, Gabigol o Raphinha, o el portero Alisson, y por la inclusión de nueve debutantes en la selección absoluta, en su mayoría jóvenes revelaciones, así como por la presencia de ocho futbolistas con edad olímpica.

Entre ellos, sobresalen Vítor Roque y Andrey Santos, que terminaron en la cima de la tabla de goleadores del Sudamericano Sub'20, que ganó con Brasil, con seis tantos por cabeza.



De los convocados para el Mundial de Qatar, en el que Brasil fue eliminado en cuartos de final, tan sólo fueron incluidos once jugadores.



Menezes, que el mes pasado se coronó campeón sudamericano con la Sub'20 de Brasil tras varios años esperando ese título, aclaró que incluyó a varios de los jugadores del equipo juvenil por conocerlos bien y por saber que están listos para defender la absoluta.



"La lista cuenta con once jugadores que disputaron el Mundial, cinco que estuvieron en el Sudamericano Sub'20 y nueve debutantes. Ocho son de clubes de Brasil y ocho tienen edad olímpica, con lo que el promedio de edad es de 24 años", explicó el técnico interino.



Meneses aclaró que observó en el último mes un total de 55 jugadores que podrían estar en la lista de convocados, incluyendo todos los que disputaron el Mundial, pero que optó por nuevas caras para renovar la selección y darle la oportunidad a las nuevas revelaciones.



Los debutantes serán el portero Mycael, el defensa Robert Renan, el lateral Arthur, los centrocampistas André, Andrey Santos, João Gomes y Raphael Veiga, los delanteros Rony y Vítor Roque, que según la prensa española está en la mira del Barcelona.



De los nueve, cinco disputaron el Sudamericano Sub'20 y tienen edad olímpica: Micael (18 años), Robert Renan (19), Arthur (19), Andrey Santos (18) y Vitor Roque (18).



"No es fácil hacer una lista de 23 jugadores de entre 55 observados. Pensando en la búsqueda de equilibrio, que es importante para los entrenadores, y por el conocimiento que tengo de los que disputaron la Sub'20, opté por darles preferencia, porque sé que son jugadores que pueden sustentar la principal y quiero darles oportunidad", explicó.



El amistoso con Marruecos en Tánger será el primer partido de Brasil desde que la Canarinha fue eliminada en diciembre pasado del Mundial, tras caer por penaltis en cuartos de final ante Croacia, y desde que Adenor Leonardo Bacchi "Tite" dejó el cargo.



Menezes fue la solución provisional ante la demora de la CBF para encontrar un sustituto para Tite y en medio de las versiones de que el organismo quiere un entrenador extranjero pero no ha llegado a acuerdos con los que ha entrado en contacto hasta ahora.



"Mi compromiso es con la Sub'20, pero, como soy empleado de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) estoy cumpliendo una misión que me encargaron", afirmó el entrenador al dejar claro que ejerce el cargo tan sólo como interino.



El técnico destacó que Marruecos fue uno de los semifinalistas del Mundial de Qatar y aclaró que Brasil sólo disputará un amistoso en la ventana de la FIFA de marzo ya que dedicará el resto del tiempo para mejorar la preparación de sus jugadores.

Lista de convocados:

Porteros: Ederson (Manchester City/ING), Mycael (Athletico Paranaense) y Weverton (Palmeiras).



Defensas: Arthur (América Mineiro), Emerson Royal (Tottemham/ING), Alex Telles (Sevilla/ESP), Renan Lodi (Nottingham Forest/ING), Ibañez (Roma/ITA), Éder Militão (Real Madrid/ESP), Marquinhos (PSG/FRA) y Robert Renan (Zenit/RUS).

Centrocampistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco da Gama), Casemiro (Manchester United/ING), João Gomes (Wolverhampton/ING), Lucas Paquetá (West Ham(ING) y Raphael Veiga (Palmeiras).



Delanteros: Antony (Manchester United/ING), Richarlison (Tottemham/ING), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Rony (Palmeiras), Vinicius Júnior (Real Madrid/ESP) y Vitor Roque (Athletico Paranaense).